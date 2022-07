La notizia della separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è datata febbraio 2022. A lanciare la bomba gossip è stato il noto portale Dagospia: per primo il sito di Roberto D’Agostino ha raccontato del naufragio della storia sentimentale tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e l’ex capitano della Roma. Una notizia che ha fatto deflagrare il mondo del gossip data l’immensa popolarità dei due protagonisti, amatissimi dal pubblico, dai tifosi e dai fan.

Già a febbraio la coppia provò a mettere a tacere le voci sulla presunta separazione. Francesco Totti attraverso Instagram disse: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Ilary Blasi sfruttò le colonne di Chi Magazine: “In 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere”.





Totti Ilary separazione retroscena: “Lui vive da mesi con una donna”

Nelle ultime ore la notizia della presunta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata nuovamente rilanciata da Dagospia con il titolo “Totti, ultimo atto”. Il portale ha anche detto che la separazione sarà annunciata con un comunicato stampa che dovrebbe essere pubblicato nel tardo pomeriggio dell’11 luglio. Nel frattempo arrivano i primi retroscena della fine della relazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma.

A scrivere è il profilo Instagram The Pipol Gossip: “Difficile da scrivere, ancor più da raccontare o crederci ma la storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi (coppia che noi tutti amiamo) è finita e non da oggi, ma da tempo. Chi scrive conosce (da giornalista e da fan) i fatti di una vicenda dove non ci sono nè vincitori, nè vinti. Chi scrive ha visto il Capitano con la sua nuova compagna, a passeggio per Roma, e adora Ilary per la sua innata simpatia”.

“Il crollo della relazione tra i due è avvenuto quando Francesco ha perso il papà Enzo, lo Sceriffo – scrive ancora The Pipol Gossip – e ha cercato e trovato affetto in modo completamente casuale in una nuova figura Noemi, ragazza fotografata allo stadio e venuta allo scoperto quando Dagospia ha lanciato la notizia e le foto di lei. Francesco, vivrebbe in casa con Noemi da due mesi, ma questa è un’altra storia, una storia d’amore che ricomincia da zero senza aggiungere altri commenti”.

“Ilary Blasi ha deciso”. Dopo le voci di crisi parla il personaggio vicino a Francesco Totti