“Annuncio imminente”. Totti e Ilary, dopo tante voci sta succedendo davvero. E il mondo del gossip già trema

Era il mese di febbraio e il portale Dagospia lanciò la bomba: la presunta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, una delle coppie più conosciute nel mondo dello spettacolo e dello sport. Lui è l’ex capitano della Roma, lei è una conduttrice di successo. Il sito di Roberto D’Agostino per primo parlò dell’indiscrezione. La coppia si è sposata nel 2004 e ha tre figli. Da sempre Francesco Totti e Ilary Blasi sono nell’occhio del ciclone delle cronache di gossip e su di loro i retroscena non sono mai mancati.

I due hanno sempre cercato di buttare acqua sul fuoco riguardo la notizia, soprattutto per proteggere i figli. L’ex capitano della Roma è intervenuto sui social per mettere a tacere ogni pettegolezzo. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – aveva detto Francesco Totti su Instagram. E ancora: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.





Francesco Totti Ilary Blasi separazione altre voci: “Annuncio imminente”

Poi è stata Ilary Blasi a prendere la parola per smentire tutto. E lo ha fatto sulle colonne di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dopo settimane che hanno visto la conduttrice de L’Isola dei famosi e il marito al centro del gossip, ha provato a fare chiarezza. “Ho letto… Perché quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi – ha spiegato in un’intervista a Chi -. E, francamente, non abbiamo capito perché sono state dette e scritte”. Come da lei ammesso, “in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere”.

Ora Dagospia torna a bomba. Il titolo d’apertura è “Totti, ultimo atto”. Stando a quanto riportato dal sito sarebbe imminente l’annuncio della fine della storia ventennale tra l’ex calciatore e capitano della Roma e la conduttrice televisiva. Secondo il giornale online fondato da Roberto D’Agostino Francesco Totti e Ilary Blasi daranno notizia della fine del loro matrimonio attraverso un comunicato che dovrebbe essere pubblicato nel tardo pomeriggio dell’11 luglio.

“Dagospia aveva ragione – si legge sul sito -. Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale. Era il 21 febbraio quando questo disgraziato sito annunciò la fine dell’idillio tra il pupone e la pupa. Da quel momento un inutile fiume di smentite, chiacchiere, imbarazzanti video, tentativi di occultamento e altro bla, bla, bla. Dago: “I problemi di casa Totti? Lo sapevano tutti, ma nel giornalismo sportivo vige spesso la legge dell’omertà. Totti è stato l’ottavo re di Roma. Ai re si perdona tutto e si nascondono le magagne”.