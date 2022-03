Continua a far discutere la presunta separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Era stato il portale Dagospia a lanciare per primo l’indiscrezione sulla fine della relazione tra la conduttrice e l’ex capitano della Roma. Immediatamente dopo si sono aggiunti tutti gli organi di informazione. La coppia si è sposata nel 2004 e ha tre figli. Da sempre Francesco Totti e Ilary Blasi sono nell’occhio del ciclone delle cronache di gossip e su di loro i retroscena non sono mai mancati.

I due hanno cercato di spegnere l’incendio sin da subito. L’ex capitano della Roma è intervenuto sui social per mettere a tacere ogni pettegolezzo. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – aveva detto Francesco Totti su Instagram. E ancora: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Le parole di Francesco Totti non sono bastate a placare il clamore sulla notizia.





Ora è Ilary Blasi a prendere la parola. E lo fa sulle colonne di Chi, il settimanale diretto da Alfonso Signorini. Dopo settimane che hanno visto la conduttrice de L’Isola dei famosi e il marito al centro del gossip, ci prova lei a fare chiarezza. “Ho letto… Perché quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi – ha spiegato in un’intervista a Chi -. E, francamente, non abbiamo capito perché sono state dette e scritte”. Come da lei ammesso, “in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere”.

Questa volta non è stata da meno. “Perché? – si chiede indignata -. Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta. Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”. A lanciare l’indiscrezione su una separazione imminente e una nuova presunta fiamma nella vita dell’ex capitano della Roma è stato Dagospia.

Tra i sospetti che avrebbero suffragato la teoria della crisi anche la reazione della coppia. Totti Ilary hanno preferito aspettare prima di commentare, ricordando comunque che in mezzo ci sono tre figli. “Ogni volta ti devi mettere a fare le smentite? Ma tanto ricapiterà. Hanno ripreso cose che… Per dirne una, nelle interviste spesso ho detto: ‘Nella vita non si sa mai, può succedere di tutto’. E allora? Prova qualcosa? Come pure quando hanno scritto che non c’ero al compleanno di Francesco. Non avevo pubblicato la foto. E quindi? Che poi il giorno dopo siamo andati a Parigi. Ma di che cosa stiamo parlando? Per creare il caso mediatico è stato mischiato tutto su cose aleatorie, ma se hanno una soffiata vera, se ce l’hanno, guardi, si vede. E poi, che parlino di cose più importanti”.

