Cosa stia succedendo davvero tra Ilary Balsi e Francesco Totti, lo sanno solo i diretti interessati. Noi, al limite, invece di fare delle azzardate ipotesi, possiamo semplicemente raccontare cosa succede alla luce del sole. Insomma, le dietrologie le lasciamo agli altri. Come sappiamo infatti, i due hanno più volte smentito i rumor, tuttavia le voci sulla presunta separazione non sembrano placarsi. L’ex capitano della Roma è intervenuto sui social per mettere a tacere ogni pettegolezzo. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – aveva detto Francesco Totti su Instagram – .”

E ancora Francesco Totti: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. C’è da dire che le voci comunque non si fermano e se ne registrano diverse ogni giorno. L’ultima è quella che riguarda il compleanno della terza figlia della coppia Isabel che ha compiuto sei anni.

“Auguri luce dei miei occhi” scrive Francesco Totti a corredo di una foto pubblicata nelle prime ore del giorno del 10 marzo, con il sorriso meraviglioso della festeggiata immortalato in tutta la sua dolcezza. In meno di un’ora oltre 77mila sono stati i follower che si sono uniti alla condivisione del papà orgoglioso della sua piccolina.





La bellissima Isabel Totti ha festeggiato i suoi sei anni con una festa a tema “pop-it”, il gioco del momento che sta spopolando tra i bambini (una tavoletta di plastica in cui schiacciare delle bolle colorate). Ed ecco che tra l’animazione, i maghi, una torta a quattro piani, centinaia di palloncini, un tavolo coloratissimo per tutti gli invitati, spuntano i sorrisi di Ilary e Francesco Totti.

Vicini, che tengono tra le braccia la figlia. Francesco Totti poi è stato filmato durante un trenino con indosso un grembiule e in testa un cappello a cilindro: sorridente e spensierato, così come Ilary che per l’occasione è tornata ad indossare la fede e l’anello di fidanzamento. Come stanno quindi le cose? Lo sanno solo loro.