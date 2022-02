Voci, smentite, chiacchiere e probabilmente tanto fumo negli occhi, eppure secondo Dagospia tra Francesco Totti e Ilary Blasi starebbero scorrendo i titoli di coda. Una storia durata 20 anni e che ora rischia di naufragare. Dopo che la notizia è stata resa pubblica nel pomeriggio di ieri ora, piano piano, emergono nuovi particolari. A tirare il sasso era stato il Corriere della Sera che aveva tirato in ballo terze persone. Ilary Blasi si sarebbe concessa una scappatella con un collega e dopo questa scoperta Francesco Totti si sarebbe poi completamente innamorato di un’altra.



“Dicono che la crisi si sia aperta già da tempo – si legge sul Corriere della Sera – Da quando Ilary avrebbe avuto un flirt con un collega tv. Quando Francesco Totti l’ha scoperto, o qualcuno l’ha amichevolmente avvisato, ovviamente non avrebbe gradito e avrebbe reso la cortesia. […] Il Pupone diventato Campione del Mondo nel 2006 si sarebbe innamorato di un’altra, con cui starebbe da un po’ e di cui sembrerebbe molto preso”.



La ragazza che avrebbe fatto perdere la testa avrebbe già un identikit. A darlo è Leggo che spiega come la nuova fiamma di Francesco Totti sarebbe Noemi Bocchi. Noemi, classe 1988, ha due figli e qualche mese fa, quando Totti aveva avuto un incidente in auto, lei era fuggita di corsa da un locale trendy vicino a Colle Oppio per stargli vicino. Sempre a quanto racconta leggo galetto fu un campo di padel.







Noemi Bocchi era sta avvistata poco distante da Francesco Totti lo scorso 5 febbraio in occasione delle partita Roma – Genoa allo stadio Olmpico. Della vita privata di Noemi si sa poco solo che l’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. Sempre a quanto scrive Leggo Noemi sarebbe laureata in economia. Era con lei Totti durante una festa a Colle Oppio, e anche a cena pochi giorni fa in un noto ristorante del Torrino.

La crisi tra Ilary e Francesco Totti sembra ormai irreversibile, come anticipato da Dagospia, tanto che l’ex calciatore già si starebbe spostando nell’altra casa di Casal Palocco. Dei due, per ora, nessuno parla: solo Ilary poche ore fa ha postato una foto in cui fa una linguaccia come a dire: “basta male lingue”.