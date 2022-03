Ilary Blasi, manca poco e il suo amato pubblico la rivedrà in tv, al timone della nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Ed è il secondo anno consecutivo che la conduttrice romana guiderà dallo studio le avventure dei naufraghi. Il 21 marzo prossimo, quindi, a una settimana esatta dalla finale del GF Vip 6, via al reality.

Ma per una Ilary Blasi che resta, ci sono dei cambiamenti. In Honduras ci sarà Alvin a coordinare i vip, mentre al fianco della presentatrice gli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Per quanto riguarda i concorrenti, invece, sono ancora incerte le informazioni. Per il momento, infatti, si tratta principalmente di indiscrezioni ma stando a quanto trapelato finora, il cast avrà due formazioni: coppie contro concorrenti singoli.

Ilary Blasi, il “regalino” di Francesco Totti

Ma non si parla di Ilary Blasi sono per L’Isola dei Famosi. Suo malgrado il gossip è sempre all’erta e le voci su una sua presunta crisi matrimoniale sono tutt’altro che azzerate nonostante le ultime paparazzate che la immortalano sorridente accanto a Francesco Totti, che è anche il padre dei suoi tre figli.





Di recente lui è stato alla stadio Olimpico per Roma-Atalanta e Dagospia ha rilanciato il flirt con Noemi Bocchi, anche lei a seguire la partita. Ma l’ultima indiscrezione riguarda Ilary Blasi, o meglio un regalo che come riporta Libero Quotidiano le avrebbe fatto Francesco Totti per farsi perdonare. “Chissà se l’ex calciatore non sia pentito e con un regalo così non abbia voluto riconquistare la fiducia”, si legge.

Parlar di “regalo”, ammesso che la voce sia fondata, è riduttivo. Regalone: Francesco Totti avrebbe regalato a Ilary Blasi la borsa dei sogni di tutte le fashion addicted. Ovvero la Kelly Hermes Himalaya, realizzata in pelle di coccodrillo con la chiusura tempestata di diamanti. Una borsa leggendaria che non solo è difficile acquistare, ma che costa anche la bellezza di 300mila euro…