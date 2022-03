Nuovi retroscena sulla crisi tra Francesco Totti ed Ilary Blasi. Ad aggiungere carne al fuoco delle indiscrezioni ci ha pensato il magazine Chi, nel numero in edicola questa settimana, che si pronuncia a proposito di Noemi Bocchi, presunta nuova fiamma dell’ex calciatore.

Secondo il settimanale diretto da Alfonso Signorini sembra che Noemi si sarebbe “chiusa tra i suoi affetti più cari dichiarando di aver ricevuto minacce sui social e non solo”. Il tutto dopo l’esplosione delle chiacchiere a proposito di una love story con Francesco Totti. Ma c’è di più, come segnala dal settimanale Di Più Tv. Il settimanale ha riportato le parole di una persona vicina all’entourage dell’ex calciatore. A quanto pare Francesco Totti e Ilary Blasi sono davvero ad un passo dal divorzio e la relazione tra l’ex calciatore e la giovane Noemi sarebbe più vera che mai.

“Ilary Blasi ha deciso”. Parla il personaggio vicino a Francesco Totti

“Non è un’avventura, Francesco e Noemi si conoscono dallo scorso autunno”, ha assicurato la fonte al settimanale di gossip diretto da Osvaldo Orlandini. Poi la bomba su quello che l’ex calciatore e capitano della Roma avrebbe fatto per la nuova fiamma: “Francesco l’ha anche presentata alle pochissime persone della sua cerchia, quelle che gli stanno più vicino”, si legge ancora sul settimanale.





Dopo la bomba gossip Francesco Totti si era affrettato a bollare come fake news la notizia e a chiedere ai media il rispetto per la famiglia e in particolare i tre figli avuti da Ilary Blasi, cosa che Noemi non avrebbe preso bene: “Il gesto di Francesco è sembrato una scelta: quella di fare un altro tentativo con Ilary. La situazione è delicatissima e in continua evoluzione. La più ferma e convinta sembra Ilary: lei non è disposta a perdonare. Non ci sono possibilità che tornino insieme”.

Secondo altri, invece, Ilary Blasi e Francesco Totti potrebbero restare insieme per il bene della loro famiglia e dei tre figli: Cristian, nato nel settembre del 2005, poi, due anni dopo, il 13 maggio del 2007, è nata Chanel. Infine l’ultima arrivata, Isabel, venuta al mondo nel 2016. “Forse non è detta l’ultima parola, si ritroveranno più uniti di prima”, ha detto un altra fonte.