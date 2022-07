Ilary Blasi Tanzania. Poche ore dopo l’annuncio della separazione da Francesco Totti la conduttrice è partita per un safari in Africa con i tre figli, Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia. Si è ovviamente saputo da Instagram, dove ha documentato anche la partenza con un look comodo ma griffatissimo.

Così, mentre tutta Italia commenta e fa ipotesi sull’addio dopo 20 anni d’amore e circolano i nomi delle sue presunte frequentazioni, Ilary Blasi si gode il safari di cui non esita a mostrare le immagini più belle: dagli animali alla natura passando per il resort extra lusso dove alloggia.





Ilary Blasi Tanzania: il prezzo del resort di lusso

Resort extra lusso: per la sua vacanza in Tanzania, Ilary Blasi ha scelto la tenda safari che considerata la “più lussuosa del mondo”, come riporta il sito Fanpage che snocciola anche i prezzi. Nel dettaglio la regina dell’Isola dei famosi si trova al Serengeti Bushtops. È immerso nella savana e si raggiunge solo tramite aereo privato perché isolato.

Contatto con la natura ma senza rinunciare al massimo comfort degli hotel più esclusivi: gli ospiti del Serengeti Bushtops come Ilary Blasi possono godere di una serie di esperienze safari uniche a bordo di jeep completamente aperte ma anche di tende che sono grandi suite con panorama mozzafiato.

Nel dettaglio sono 12 suite-tende, ognuna con un nome di animale della zona: 120 metri quadrati si spazio con idromassaggio esterno (da dove Ilary Blasi ha scattato la foto in topless), letto matrimoniale king size, area salotto e bagno. Al Serengeti Bushtops c’è anche un servizio maggiordomo 24 ore su 24, salone privato con camino, piscina e ristorante gourmet. Il prezzo? Per una notte in una delle 12 lussuose tende il prezzo parte da 1620 dollari a persona per gli adulti e 972 dollari per i bambini. Il costo comprende i safari, i pasti e vari servizi di lusso della struttura, specifica Fanpage.

Ilary Blasi, all’Isola dei famosi era già crisi con Totti: parla Vladimir Luxuria