Ilary Blasi crisi Totti. L’addio, dopo 20 anni d’amore e 3 figli insieme, è stato ufficializzato nei giorni scorsi ma è evidente che c’erano problemi da tempo. I giornali avevano parlato di rottura già a febbraio scorso, con tanto di dettagli della relazione di lui con tale Noemi Bocchi che sembra essere confermata anche dalle recenti foto, ma loro avevano smentito categoricamente.

Soprattutto Ilary Blasi si era scagliata pesantemente con la stampa che aveva parlato di crisi con Totti. Ma meno di 5 mesi dopo ecco il comunicato della fine della favola all’Ansa. Anzi, due comunicati e lì tanti hanno intravisto come forse non sia finita proprio bene. Da lunedì scorso a oggi, una marea di voci.





Ilary Blasi crisi Totti: cosa succedeva durante l’Isola dei Famosi

Ilary Blasi e Totti si sono limitati ad annunciare in poche righe la fine del loro matrimonio, ma su siti e giornali è già uscito di tutto. Dalle foto rubate di lui sotto casa di Noemi Bocchi ai nomi dei presunti nuovi fidanzati di lei, che nel frattempo è volata in Tanzania con figli e sorella. Sommando tutto, con il beneficio del dubbio su tante chiacchiere, una cosa sembra certa: la crisi tra Ilary Blasi, che in studio è parsa a molti tanto dimagrita, e Francesco Totti andava avanti da tempo.

Dunque anche all’Isola dei Famosi, che ha chiuso i battenti a fine giugno dopo ben 25 dirette, già c’era. Mancava solo l’annuncio ufficiale. A questo proposito è stato chiesto un commento a Vladimir Luxuria, opinionista di questa ultima edizione dell’Isola dei Famosi, sul comportamento avuto dalla conduttrice durante il reality show. Intervistata dalla testata Torino Cronaca Oggi durante la presentazione del monologo “Le vie di una signora sono infinite” all’Evergreen Fest, si è trovata a rispondere ad una domanda sulla separazione che sta facendo parlare tutta Italia.

Alla domanda “Cosa pensa della separazione da Totti, ne sapeva qualcosa?”, Vladimir Luxuria ha risposto con queste parole: “Ho sempre voluto rispettare la loro privacy. Sono due persone mature e intelligenti, Ilary non fa mai pesare sugli altri i suoi problemi, tende sempre a essere allegra e vivace. È una tosta, sicuramente sa come affrontare questa situazione”. Insomma, non si è sbilanciata sulla crisi, ma questa risposta fa capire che se mai Vladimir Luxuria e Nicola Savino l’avessero saputo, non l’avrebbero mai messa in imbarazzo. E anche che in studio come dietro le quinte Ilary non è mai apparsa giù di tono.

