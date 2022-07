Ilary Blasi e Francesco Totti, perché è finita. Si continua a parlare di quello che è senza dubbio il gossip dell’estate 2022. La coppia formata dalla conduttrice e dall’ex calciatore della Roma non c’è più. Da tempo si parlava di una crisi, della comparsa di Noemi Bocchi al fianco del Pupone, insomma di un po’ di maretta. Voci sempre smentite dai due, ma che poi, evidentemente, si sono rivelate più fondate di quello che le dichiarazioni di facciata lasciavano intendere.

Ma perché Ilary Blasi e Francesco Totti si sono lasciati? Beh, naturalmente non ce n’è uno soltanto. Una donna al fianco di lui, un uomo vicino a lei, ma ci sono anche altri elementi che hanno fatto naufragare un rapporto che durava da quasi 20 anni. E dal quale sono nati tre figli, Chanel, Isabel e Christian. E adesso Ilary è volata in Tanzania proprio per proteggerli dal gossip. È il settimanale Oggi a cercare di dare una spiegazione alla fine di una delle storie d’amore più paparazzate degli ultimi anni.





Ilary e Francesco, le ragioni dietro la fine della storia

Le ragioni della fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero da ricercare nei rapporti familiari. Pare che l’ex capitano della Roma si sia sentito solo dopo la morte del papà Enzo: “C’è chi dice che dopo la morte di Enzo, la colonna della vita di Totti, l’eccessiva freddezza della famiglia Blasi abbia spiazzato Francesco: se sia vero o meno, lo sanno solo le quattro mura della loro casa all’Eur” scrive il settimanale.

Un’altra questione riguarda l’immenso patrimonio della coppia e la gestione dello stesso. “Se Francesco negli ultimi tempi – leggiamo su Oggi – ha faticato a gestire la presenza della famiglia Blasi, meno discreta rispetto alla sua (il papà Enzo non c’è più, la mamma Fiorella e il fratello Riccardo sono lontani anni luce dai riflettori), c’è da dire che soprattutto il suocero Roberto e il cognato Ivano Peruch hanno molto a che fare con le attivià di famiglia. (I due ) gestiscono, in sintesi, il centro sportivo dell’ex capitano della Roma e guidano, con Ilary, la società che stipula tutti i contratti pubblicitari di Francesco”.

Dulcis in fundo Oggi mette in evidenza anche le recenti frequentazioni dei due: “Se è vero che Totti ha, da tempo, una storia con Noemi Bocchi, è vero che Ilary, in questi mesi, non sarebbe rimasta da sola. Non c’è un nome, ma ci sarebbe un profilo, forse perché è stata più scaltra di Totti: se lui, con Noemi, si è fatto vedere in giro per l’Europa, la sua ormai ex moglie no. Ma anche lei avrebbe (o avrebbe avuto) un compagno: un ragazzo di poco più giovane, personal trainer romano di base a Milano, già ex di alcune influencer”.

