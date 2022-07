La storia tra Francesco Totti e Ilary Blasi è finita e da quel momento stanno venendo fuori tutti i retroscena di una relazione vissuta per venti anni sotto i riflettori. Nonostante la coppia abbia chiesto rispetto per la privacy, il gossip sta impazzendo in questi giorni e ogni momento è buono per tirare fuori una notizia che li riguarda. Da tempo si parla dei presunti flirt che riguardano sia Francesco Totti che Ilary Blasi.

Stando alle parole del settimanale Chi, né Ilary Blasi né Francesco Totti uscirebbero con il cuore spezzato da questa separazione. La rivista di Alfonso Signorini ha mostrato gli scatti di Totti che entra ed esce dalla casa di Noemi Bocchi, la 34enne appassionata di padel con un matrimonio finito con il team manager del Tivoli e due figli. Inoltre Chi fa sapere che la conduttrice avrebbe iniziato a frequentare un ragazzo, con cui ci sarebbero stati scambi di messaggi, che non avrebbe cancellato dal cellulare.





Totti regalo di Noemi Bocchi: “Un bracciale con 5 pietre”

Poi stando alla ricostruzione che viene fatta dalla rivista, Totti avrebbe controllato il telefono della moglie, scoprendo quindi i messaggi. Tanti i nomi che stanno girando sui presunti flirt di Ilary Blasi: dal ballerino Alessio La Padula ad Antonino Spinalbese passando per l’attore Luca Marinelli. Va detto che al momento si tratta solo di pettegolezzi e nulla più poiché niente è stato confermato, anzi il ballerino ha anche smentito tutto sui social.

Nel frattempo il quotidiano romano Il Messaggero riferisce di un regalo che Noemi Bocchi, la 34enne presunta fiamma di Francesco Totti, avrebbe fatto all’ex capitano della Roma. “La loro storia – fa sapere il quotidiano – sembra ormai essere una cosa seria. Tanto che qualche mese fa raccontano che Noemi abbia regalato a Totti un bracciale con 5 pietre (tante quante sono le lettere del suo nome) come pegno d’amore, proprio nella stessa gioielleria di via del Gambero dove il capitano era solito comprare gioielli per Ilary”.

Francesco Totti e Ilary Blasi stanno cercando di isolarsi da tutte le voci che seguono la separazione. Lei è volata in Africa con i figli Cristian, Chanel e Isabel e la sorella Silvia e sta cercando di rilassarsi e di far placare le polemiche. Ilary Blasi è finita al centro di un dibattito social infinito e tanti esponenti del mondo dello spettacolo hanno messo bocca sulla sua vita privata da Selvaggia Lucarelli a Fabizio Corona fino a passare per Sonia Bruganelli e la figlia di Gigi D’Alessio. Lui gioca a padel con l’amico Vincent Candela, così come l’ex difensore della Roma ha fatto vedere pubblicando delle storie su Instagram.

