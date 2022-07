Lo abbiamo già raccontato, Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Ma sono i particolari che rendono questa vicenda davvero interessante. Se da una parte, alcuni prendono le difese di Francesco Totti additando alla Blasi una scappatella extraconiugale, altri fanno esattamente il contrario. L’unica differenza è in relazione alle “prove”. Se quelli sulla Blasi restano rumors, sul capitano ci sono le prove fotografiche. Totti ha tradito Ilary?

Francesco Totti: età, altezza, peso, i figli con Ilary Blasi, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma

O almeno questo è quello che dice Chi Magazine che in queste ore ha lanciato una super bomba proprio sulla testa dei due ex. Sembra infatti che la crisi sia dello scorso febbraio. Il capitano e sua moglie avevano smentito e hanno poi tenuto tutto privato per mesi, ora però che le cose si sono ufficializzate, per così dire, spunta un dettaglio non di poco conto. In anteprima, Chi ha pubblicato la copertina del numero in edicola mercoledì 13 luglio.

Ilary Blasi: età, altezza, peso e misure, marito e figli. Tutto sulla conduttrice





Totti ha tradito Ilary? Spuntano delle foto compromettenti

Ed ecco che qui troviamo le immagini esclusive che confermano la relazione tra Totti e Noemi Bocchi, vista più volte allo stadio Olimpico a pochi posti di distanza dall’ex calciatore della Roma. Non solo, c’è da dire che soltanto due giorni fa, Totti è stato visto a casa della Bocchi dalle 20.30 alle 2.30 di notte, accompagnato da un amico a bordo di una smart. La domanda sorge spontanea: Totti ha tradito Ilary?

“Il capitano si è recato a casa della donna – si legge nelle anticipazioni di Chi – lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda”. Che ci è andato a fare Francesco Totti a casa di Noemi? È soprattuto l’ora a destare molti sospetti. La loro relazione quindi è reale ed esiste?

Un amore tenuto fino a d ora segreto? Almeno fino al momento dell’annuncio della separazione consensuale con Ilary. Secondo la rivista di Alfonso Signorini, tutto sarebbe partito da alcuni messaggi compromettenti che Totti avrebbe letto sul telefono della moglie, che starebbe frequentando un uomo giovane. Ma di questi non c’è traccia: l’unica cosa che resta sono le immagini di Totti che sale verso casa di Noemi. E allora di nuovo: Totti ha tradito Ilary? Nessuno lo sa con certezza.

“Il nostro matrimonio è finito”. Francesco Totti e Ilary Blasi, la brutta notizia sono loro stessi a darla