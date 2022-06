Ilary Blasi: età, altezza, peso e le altre curiosità. Bella, simpatica e con le idee molto chiare, Ilary ha saputo imboccare la strada del successo sin da bambina, passando per spot pubblicitari, passerelle, set cinematografici, fino a trovare il suo abito perfetto: la televisione. E, in questi anni, nonostante la fama, non ha mai messo da parte la famiglia, difendendo sempre (da paparazzi e social network) la sua vita privata che, come la showgirl ha più volte sottolineato, per lei è molto preziosa.

Ilary Blasi, com’è oggi la figlia maggiore? Ecco Isabel Totti, sempre più bella ed è una mini Ilary: le nuove foto

Il primo spot di Ilary Blasi è stato quello del panettone Balocco. Sotto consiglio di un’amica, sua madre Daniela portò la sua bambina bionda con gli occhi azzurri ai casting e quel dolce faccino conquistò tutti. La pubblicità della Balocco sarebbe stato solo il punto di partenza di una lunga carriera, anche se Ilary non poteva ancora saperlo. Ma il vero successo per la moglie di Francesco Totti arrivò ufficialmente nell’autunno del 2001, quando, dopo piccoli ruoli al cinema e in tv e qualche esperienza da fotomodella, debuttò a Passaparola nelle vesti di letterina.







Ilary Blasi età, altezza, peso, misure, figli, com’è cambiata

Con lei in quella edizione c’erano anche Silvia Toffanin, Alessia Fabiani e Alessia Ventura. La cerimonia di nozze con Francesco Totti, conosciuto grazie alla sorella Melory, fu trasmessa in diretta da Sky Tg 24 il 19 giugno 2005, con i proventi dell’esclusiva dati in beneficenza per costruire alcune strutture di assistenza per i cani abbandonati di Roma.

Nel mese di novembre dà alla luce Christian. Poi il 2006 sembra essere un anno fantastico sotto ogni punto di vista: a febbraio è conduttrice del Festival di Sanremo insieme al mattatore Giorgio Panariello, all’inizio dell’estate è sul palco del Festivalbar per condurre insieme a Cristina Chiabotto e il Mago Forest.

Poi nel bel mezzo della stagione arriva un fatto storico: il suo Francesco insieme ai compagni azzurri è Campione del mondo. A metà del mese di novembre rivela che nella primavera del 2007 darà alla luce il secondo figlio, Chanel. Dal 2007 conduce uno dei programmi di punta della tv italiana, Le Iene, su Italia 1 e nel 2015 decide di ‘’abbandonare’’ il programma per dedicarsi all’arrivo della nuova piccola: Isabel. Che nasce il 10 marzo del 2016 nella clinica Mater Dei di Roma.

Dal 19 settembre 2016 conduce la prima edizione del Grande Fratello Vip e viene riconfermata nella stagione 2017/2018 e a Le Iene. Nel 2021 torna in televisione, questa volta dell’Isola dei Famosi, dove viene confermata anche nel 2022. Il nome Ilary fu scelto dal papà della showgirl, Roberto, che, da grande appassionato di film western, decise di chiamarla come la protagonista di un western che lo aveva appassionato.

Lei è la seconda di tre sorelle, la maggiore si chiama Silvia e la minore Melory. Ilary è nata il 28 aprile del 1981 a Roma, è alta un metro e sessantotto centimetri, pesa 55 chili e le sue misure, 89-64-94, si avvicinano a quelle canoniche della ‘perfezione’. Sulla questione chirurgia Ilary Blasi non ha mai voluto esprimersi più di tanto. Ha confessato di aver rifatto il seno e basta, anche se in molti sono convinti che la conduttrice sia ricorsa più volte alla chirurgia estetica ritoccando anche bocca, naso e sottoponendosi anche al lifting.

Francesco Totti: età, altezza, peso, i figli con Ilary Blasi, la famiglia. Tutto sul Pupone, l’ottavo re di Roma