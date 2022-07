Alla fine quei rumors che tanto avevano fatto impazzire il mondo del gossip, alcuni mesi fa e che tutti avevamo trattato con spocchioso rigetto, erano tutti veri: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Nessuno riesce a dimenticare oggi quando Ilary Blasi si è presentata in televisione provando a negare la crisi con il marito Francesco Totti e attaccando i giornalisti che ne avevano scritto. Ma stava per iniziare l’Isola dei Famosi ed era più importante salvare le apparenze, a quanto pare.

Alla fine però la dichiarazione della donna è arrivata davvero. Alle 21:08 dell’11 luglio 2022, Ilary Blasi conferma tutto e scrive: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. A quel punto è Francesco Totti che conferma la vicenda.

Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati: la conferma in una nota congiunta

Dodici minuti più tardi, lo storico Capitano della Roma dice: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita”.

“Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”. Doveva esserci un comunicato congiunto, ma proprio qualche ora prima dello stesso e mentre gli avvocati lo stanno scrivendo, il settimanale Chi pubblica le foto di Totti che esce da casa di Noemi.

Questo giorno non è un bel giorno per il nostro paese#Totti #Ilary pic.twitter.com/vKrRXa9mhn — 𝒇 𝒆 𝒅 🫀 | jopper stan (@victimofmyfeels) July 11, 2022

Dove arriva con un amico e dove resta per gran parte della notte. Scatti che mettono in imbarazzo la coppia prima della nota. E ritardano l’uscita della stessa. Sembra quindi confermata la relazione con Noemi Bocchi da oltre un anno. Non si è nascosto neanche dopo il clamore delle prime voci sulla crisi con la moglie: con la ragazza bionda fa ormai coppia fissa.

