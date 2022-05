Francesco Totti e Ilary Blasi, si torna a parlare di loro. Dopo la tempesta dello scorso febbraio la coppia sta vivendo un momento di calma. Per sistemare le cose dopo settimane di voci incontrollate su crisi, tradimenti e addirittura una separazione imminente era dovuto intervenire l’ex capitano della Roma. “Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – aveva detto Francesco Totti su Instagram.



E ancora: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”. Poi ad intervenire era stata Ilary Blasi, con toni non meno duri.





Francesco Totti e Ilary Blasi, niente auguri per la festa della mamma



“Ho letto… Perché quelle cose lì sui giornali io le ho lette insieme a voi – ha spiegato in un’intervista a Chi -. E, francamente, non abbiamo capito perché sono state dette e scritte”. E ancora:“in 20 anni che sto con Francesco è sempre successo, ogni tot di tempo è capitato che uscissero notizie su crisi e cose del genere”. “Perché? – si chiede indignata -. Ma perché con Totti lo scoop è assicurato. Vuoi la ribalta? Totti è la risposta”.



E ancora: “Erano i primi giorni di guerra in Ucraina e i giornali parlavano di me e Francesco. Forse è stato un bel racconto, anzi no, è stato un brutto racconto. Ma che cosa hai? Che sai? Vivete con noi? Però vale tutto, vale la mia parola contro la tua”. Ora per i patiti del gossip scoppia una nuovo caso legato alla love story tra Francesco Totti e Ilary Blasi.



L’ex calciatore ha condiviso tra le storie una foto d’infanzia con sua madre Fiorella, ma degli auguri a Ilary non c’è traccia. Almeno sui social. I due non hanno nemmeno trascorso la giornata insieme: lui a Roma, con i ragazzi, lei a Milano. La conduttrice, impegnata con L’Isola dei Famosi, scrive Today.it “Non è tornata a casa per il weekend e domenica si è concessa un pranzo nel ristorante di uno dei più lussuosi hotel della città”.

“Lo ha fatto lei”. Francesco Totti lo ha trovato sotto il cuscino: è stata la figlia Isabel