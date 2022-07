“L’amore vero”. Francesco Totti ritrova il sorriso, pronto a cominciare una nuova vita

Francesco Totti e Ilary Blasi, dopo la separazione una notizia che farà felici i tifosi dell’ex numero 10 giallorosso. Sul loro addio era intervenuta nelle ore scorse la sorella di Ilary, Melory. Tutto è nato da un post condiviso dal giornalista e volto noto di Rete 4 Carmelo Abata. Una foto dei Totti al matrimonio di Melory. Con la scritta: “Lui è Alex Nuccetelli, body builder e pr romano. Fu proprio lui 20 anni fa, a presentare Ilary Blasi a Francesco Totti. Queste sono le parole di un amico, i suoi pensieri, le sue opinioni personali sulla fine del matrimonio, raccolte da Il Messaggero. Gli amori finiscono, le persone rimangono, fanno giri immensi e in un modo o nell’altro si ritrovano”.



Il post del giornalista è stato commentato anche da Melory Blasi, sorella minore di Ilary Blasi. È la prima volta, dopo i comunicati separati, che una parente di uno dei due rompe il silenzio. “Credo che ‘certi’ amici farebbero bene a stare in silenzio”, ha scritto sotto collezionando centinaia di like e messaggi come “brava”, “ci vuole rispetto”.





Francesco Totti e Ilary Blasi, per l’ex 10 pronto un posto alla Roma?



Sulla questione è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli che non è stata tenera con Ilary Blasi. “A me spiace per Ilary e Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda, però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera”. (Leggi anche “Dove se n’è andata con i figli”. Ilary Blasi, la decisione dopo la separazione con Francesco Totti)



“Ti possono non piacere l’indelicatezza e l’eccesso di dettagli con cui viene data, ma se sai che è vera, questa smentita piccata, con insulto ai giornali (aveva anche fatto i nomi, li ho tagliati) francamente è pessima”. L’attacco di Selvaggia Lucarelli su Instagram è continuato così: “Se ti dispiace per i tuoi figli, se li vuoi proteggere, puoi dire “mi spiace molto per quello che sto leggendo, sono questioni private che vorrei risolvere nell’intimità della mia famiglia, tutelando il più possibile i miei figli. Vi chiedo di tenerne conto, grazie”.



Intanto per Francesco Totti si potrebbero aprire uno scenario importante. Totti e la Roma hanno cominciato a sfiorarsi questo inverno quando la società Digitalbits (main sponsor del club) lo ha chiamato per farlo diventare brand ambassador: un mezzo passo dentro il club, dunque, è stato fatto. Poi, una ciliegia chiama l’altra, e Francesco è stato invitato allo stadio in tribuna d’onore per la prima volta dopo due anni di assenza. La sensazione è che sia solo l’inizio di un nuovo capitolo.

