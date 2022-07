Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, fuori fatti interessanti su questo triangolo. A rivelare particolari interessanti è stato il sito Dagospia, che è riuscito a recuperare alcune considerazioni dell’ex marito della presunta nuova fidanzata dell’ex calciatore della Roma. Le sue sono state dichiarazioni molto decise, che lanciano un vero e proprio campanello di allarme nei confronti di Er Pupone. Ormai la vicenda legata alla separazione dell’ex coppia più famosa sta diventando una sorta di telenovela.

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, parla l’ex coniuge di quest’ultima. Intanto, è arrivato l’attacco di Selvaggia Lucarelli nelle ultime ore: “A me spiace per Ilary e Totti perché mi sono molto simpatici entrambi e non mi interessa l’aspetto pruriginoso della vicenda, però visto che faccio la giornalista una cosa la voglio dire: per quanto non abbia apprezzato lo scavare nei tradimenti, la notizia della loro crisi e della separazione alle porte era vera. Questa smentita piccata, con insulto ai giornali (aveva anche fatto i nomi, li ho tagliati) francamente è pessima”.





Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi: le parole dell’ex marito di Noemi

Francesco Totti, Ilary Blasi e Noemi Bocchi, parola all’imprenditore Mario Caucci. Per essere precisi, non si tratta di dichiarazioni che sono giunte in queste ore ma di affermazioni rilasciate alcuni mesi fa e che tornano prepotentemente di attualità. Alla luce degli ultimi sviluppi, con l’annuncio ufficiale della loro separazione, Dagospia ha ripescato dal cilindro le parole dell’ex consorte di Noemi, che non sono assolutamente a favore della donna ma sono quasi di ‘aiuto’ all’ex campione giallorosso.

Questo quanto avrebbe affermato Mario Caucci sull’ex moglie Noemi Bocchi: “Totti ha tutta la mia comprensione, io so bene cosa c’è oltre l’immagine di mia moglie. Penso che da tutta questa storia, se vera, c’è solo lei che può trarre un vantaggio mediaticamente, mentre al Capitano tutta la mia comprensione”. Staremo a vedere nei prossimi giorni cosa succederà. Il Fatto Quotidiano ha inoltre sottolineato un altro aspetto: lei non ha ancora rotto il silenzio in questi mesi e chissà se lo farà adesso.

Noemi Bocchi ha 34 anni ed è una grande appassionata di padel proprio come Totti. Ha già due figli minori e ama moltissimo mantenere il massimo della privacy, visto che sono davvero poche le foto che circolano di lei. Non resta altro che attendere i prossimi sviluppi per capire se i due usciranno allo scoperto come coppia.

