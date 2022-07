Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo l’annuncio della separazione l’ex moglie del numero dieci giallorosso lascia l’Italia. Per milioni di fan della coppia è stata la fine di un sogno dopo 20 anni d’amore e 3 figli. Ma ridurre il loro addio a una questione di gossip e troppo poco. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è anche un complicato affare da un punto di vista economico. Ci sono vent’anni di business in comune da sciogliere, o comunque da risistemare, oltre alla gestione dei figli e delle compensazioni che abitualmente accompagnano qualsiasi divorzio.



Un calciatore come Totti e una esponente del mondo dello spettacolo come Blasi non hanno solo guadagnato molto finora, con le rispettive carriere. Ma, scrive Adnkronos, hanno anche investito molto in attività imprenditoriali e accumulato molto da un punto di vista patrimoniale. Ci sono diverse società costituite per la gestione degli interessi che, insieme o separatamente, hanno prima affiancato e poi, nel caso dell’ex capitano della Roma, sostituito l’attività principale.





Ilary Blasi e Francesco Totti, dopo la separazione lei vola in Tanzania



A quanto riportano i ben informati la coppia stava da tempo già pensando a come dividere l’imperio. Così mentre stanno rimettendo insieme le loro vite. Francesco Totti a Roma, Ilary Blasi via dall’Italia con l’aiuto della sorella Silvia e dei tre figli Cristian, Chanel e Isabel. Ha portato tutti lontano, il più lontano possibile per non sentire l’eco della separazione che inevitabilmente sta facendo parlare mezza Italia. (Leggi anche “È davvero finita”. Ilary Blasi e Francesco Totti, la bomba all’improvviso: “Ecco cosa hanno fatto”)



A dare l’indiscrezione è il Messaggero che scrive come Ilary abbia la Tanzania per rigenerarsi e immergersi nella natura selvaggia del Parco Nazionale del Serengeti e nel mare cristallino di Zanzibar. Conoscere le tribù Maasai, scalare il Kilimanjaro e godere di meravigliosi safari tra leoni, elefanti, zebre e giraffe. Un viaggio che apre la mente e cambia la percezione della vita, pianificato da tempo in previsione dell’annuncio ufficiale.



L’intenzione è tenere lontano i suoi affetti più cari dalla tempesta mediatica che in queste ore si sta scatenando sulla famiglia. Al suo ritorno sarà tutto affievolito, i toni certamente più bassi e i riflettori puntati su qualcos’altro. Per il bene della famiglia e di tutti.

Totti e Ilary Blasi, la foto prima della separazione: ‘assalto’ all’ultimo post insieme