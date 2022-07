La crisi era nell’aria da mesi ma la notizia ufficiale della separazione è stata uno choc per moltissimi fan di Ilary Blasi Francesco Totti foto. Era il 21 febbraio scorso quando in rete cominciarono a circolare i primi pettegolezzi di maretta ‘importante’ tra l’ex Pupone e la conduttrice dell’Isola dei Famosi.

L’ex calciatore era stato avvistato più volte assieme a tale Noemi Bocchi e il gossip della crisi a quel punto era esploso. Poi il video in cui Francesco Totti si diceva stanco delle continue bugie che uscivano sul suo conto e su quello della famiglia e l’intervista di Ilary Blasi a Verissimo. E anche se la pulce era stata messa nelle orecchie di tutti per un po’ non se ne è più parlato.





Ilary Blasi Francesco Totti foto: l’ultimo post insieme

Fino a lunedì 11 luglio con la bomba di Dagospia: “Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. L’orario previsto del comunicato, secondo i rumor, era intorno alle ore 19. L’ufficialità della rottura dopo 20 anni d’amore di cui 17 di matrimonio è invece arrivata più tardi. E non con una ma con due note distinte.

Subito scatenati i fan di Ilary Blasi Francesco Totti, che hanno cominciato immediatamente a cercare indizi sui social, compresa l’ultima foto insieme, per risalire a quando risalga questa rottura. Beh, l’ultimo post che hanno pubblicato entrambi risale a settembre 2021.

I Totti erano volati a Parigi insieme ai figli per una visita a Disneyland e dalle foto pubblicate sui social, Ilary Blasi e Francesco Totti sembravano essere ancora complici e innamorati. Ma 10 mesi dopo i titoli di coda. Ciò nonostante i fan hanno iniziato a commentare quella foto con messaggi disperati: “Siete bellissimi, tornate insieme. Pensate alle promesse di matrimonio che avete fatto tanto tempo fa”. E, tra i tanti: “Io stavo guardando il vostro matrimonio… eravate cosi’ belli insieme”.

