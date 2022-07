Addio dopo 20 anni d’amore, 17 di matrimonio e 3 figli insieme. E le voci su Ilary Blasi nuovo fidanzato. Nelle ultime ore non si parla d’altro che della separazione dei coniugi Totti. Alle 19 di lunedì era previsto un comunicato congiunto, anticipato da Dagospia, ma non è andata così. Motivo? L’uscita delle foto di Chi che ritraevano Totti fuori da casa della sua presunta amante, Noemi Bocchi, avrebbero scatenato una nuova lite nella coppia e quindi le note sono diventate due.

Alle 21,10 quella di Ilary Blasi: “Dopo 20 anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Poco dopo quella firmata da Francesco Totti.





Ilary Blasi nuovo fidanzato: il retroscena di Chi

“Dopo 20 anni insieme la mia storia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione pur dolorosa non è più evitabile. Continuerò a essere unito a Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi 3 figli sempre con grande rispetto per mia moglie. Il percorso della nostra separazione rimarrà privato”.

Ma i comunicati non hanno certo fermato il gossip. E a proposito di Chi, mentre Francesco Totti si starebbe già consolando con la presunta nuova fiamma Noemi Bocchi, anche Ilary Blasi avrebbe già un nuovo fidanzato. Nel numero in edicola questa settimana, che ricostruisce in modo dettagliato questa separazione che ha sconvolto tutta Italia, si parla di un “aitante giovane” per cui la conduttrice avrebbe perso la testa. E anche di “messaggi compromettenti” che Totti avrebbe trovato nel telefono di Ilary.

“Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie – si legge – Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi (terminata a fine giugno dopo l’edizione più lunga di sempre, ndr)”. “Così – continua la rivista – quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli”.

“Il nostro matrimonio è finito”. Francesco Totti e Ilary Blasi, la brutta notizia sono loro stessi a darla