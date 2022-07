Ilary Blasi Francesco Totti separati: il primo rumor a febbraio scorso, seguito da una serie di smentite che avevano fatto tirare un sospiro di sollievo ai fan del re e della regina di Roma. Poi, lunedì 11 luglio, Dagospia torna a sorpresa sull’argomento crisi sganciando una bomba sulla separazione.

“Stasera Francesco Totti e Ilary Blasi comunicheranno al popolo italiano, con un comunicato congiunto, la decisione di separarsi in modo consensuale”. L’orario previsto del comunicato, secondo i rumor, era attorno alle ore 19. L’ufficialità della rottura dopo 20 anni d’amore di cui 17 di matrimonio è invece arrivata più tardi e non con una ma con due note distinte.





Ilary Blasi Francesco Totti separati: “Rottura fortissima”

Alle 21,10 quella di Ilary Blasi: “Dopo 20 anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”. Poco dopo quella firmata da Francesco Totti, meno sintetica e forse anche meno fredda.

“Dopo 20 anni insieme la mia storia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione pur dolorosa non è più evitabile. Continuerò a essere unito a Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi 3 figli sempre con grande rispetto per mia moglie. Il percorso della nostra separazione rimarrà privato”.

Il comunicato ‘separato’ è segno di una rottura fortissima (purtroppo ) pic.twitter.com/HhGsTMdiTY — Gabriele Parpiglia (@Parpiglia) July 11, 2022

Comunicati separati = rottura durissima — Ho visto NINA volare (@ninettamia_) July 11, 2022

addirittura 2 comunicati separati, freddissimi, che fanno intuire che si siano lasciati pure male, non era questa la fine che avevo immaginato per la favola Ilary/Totti sono ufficialmente a lutto 💔 — OPI | flamenco era (@opiquellovero) July 11, 2022

Favola finita, ok. Ma impossibile non notare la scelta di aver voluto rilasciare due dichiarazioni diverse e non un comunicato di coppia come era invece successo per Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi o anche Gigi D’Alessio e Anna Tatangelo. Questa scelta è stata subito interpretata come un cattivo segno, come il preambolo di una separazione difficile. “Il comunicato separato è segno di una rottura fortissima (purtroppo)”, ha scritto per esempio anche il giornalista Gabriele Parpiglia. Ma non è stato l’unico a notarlo.

