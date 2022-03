La coppia formata da Ilary Blasi e Francesco Totti da settimane è al centro delle cronache di gossip a causa di voci che parlano di crisi del loro matrimonio. Nonostante i due abbiano più volte smentito i rumor, le voci sulla presunta separazione non sembrano placarsi. L’ex capitano della Roma è intervenuto sui social per mettere a tacere ogni pettegolezzo.

“Nelle ultime ore ho letto sui media tante cose su di me e soprattutto sulla mia famiglia – aveva detto Francesco Totti su Instagram – . Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.

Le voci comunque non si fermano e se ne registrano diverse ogni giorno. L’ultima è quella che riguarda il compleanno della terza figlia della coppia Isabel che ha compiuto sei anni. “Auguri luce dei miei occhi” scrive l’ex capitano giallorosso a corredo di una foto pubblicata nelle prime ore del giorno del 10 marzo, con il sorriso meraviglioso della festeggiata immortalato in tutta la sua dolcezza. In meno di un’ora oltre 77mila sono stati i follower che si sono uniti alla condivisione del papà orgoglioso della sua piccolina.





Ed è anche dal profilo social della conduttrice dell’Isola dei Famosi che arrivano gli auguri per la sua bimba: una storia su Instagram in cui si vede mamma Ilary vicino alla bambina e la scritta: “Tanti auguri amore mio!” e dei cuoricini colorati. Tuttavia come riporta Dagospia, sia Totti che Ilary Blasi hanno dedicato un dolce post di auguri su Instagram. Tuttavia le dediche sono differenti, nota Dago, e senza che sia pubblicata una foto di famiglia come accaduto lo scorso settembre quando la coppia ha portato la figlia a Disneyland Paris. Il dubbio, dunque, resta. E non solo per la mancanza di scatti social che li ritraggono insieme.

Insomma in questo modo Dagospia ha voluto riportare un indizio a sostegno della tesi che tra Francesco Totti e Ilary Blasi sia finita. Nel frattempo all’ultima partita della Roma contro l’Atalanta all’Olimpico contro l’Atalanta, l’ex capitano giallorosso è stato inquadrato in tribuna vip, poco più distante Noemi Bocchi. La donna, 34enne, sarebbe la sua nuova fiamma. Nessuno dei due ha ufficializzato il legame, ma diverse fonti vicine all’ex giocatore assicurano che si tratti di una storia che va avanti da diversi mesi.