La favola è finita nel peggiore dei modi: quelli che erano stati spifferi si sono rivelati una tempesta. Francesco Totti e Ilary Blasi si sono separati: dopo 17 anni di matrimonio e tre figli finisce una storia d’amore che ha fatto appassionare tantissimi fan e tifosi. Sembravano la coppia più bella del mondo: eppure anche il loro idillio è finito. In molti sono increduli, ma questa è la realtà.

Nella giornata di lunedì 11 luglio è stato il portale Dagospia a lanciare la bomba della separazione ufficiale che sarebbe stata annunciata da un comunicato congiunto. La conduttrice e l’ex capitano della Roma hanno confermato quello che già si sapeva: “Dopo vent’anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia”, ha scritto Ilary Blasi.





Totti Ilary separazione, la notizia anche sulla pagina Instagram di Verissimo

Poi è stata la volta di Francesco Totti: “Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio, ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è evitabile. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Continuerò a essere vicino a Ilary nella crescita dei nostri tre meravigliosi figli, sempre nel rispetto di mia moglie. Confido nel massimo rispetto della nostra privacy, soprattutto per la serenità dei nostri figli”.

Il settimanale Chi ha ricostruito in modo dettagliato questa separazione: si parla di un “aitante giovane” per cui la conduttrice avrebbe perso la testa. E anche di “messaggi compromettenti” che Totti avrebbe trovato nel telefono di Ilary. “Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie – si legge – Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi”.

Nel frattempo non è sfuggito un particolare. Anche sulla pagina Instagram di Verissimo è apparsa la notizia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi. Va detto che la conduttrice e Silvia Toffanin sono amiche sin dai tempi in cui facevano le letterine a Passaparola e proprio Ilary Blasi aveva smentito ai microfoni di Verissimo la notizia della crisi.

