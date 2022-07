“Ora è il terremoto”. Totti e Ilary Blasi, sta succedendo di tutto. E spunta anche Silvia Toffanin

Storia finita, capitolo chiuso: si inizia un’altra vita. La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è un dato di fatto. La coppia – dopo i comunicati di rito – è pronta a voltare pagina. La conduttrice è in vacanza in Tanzania con i tre figli Cristian, Chanel e Isabel e alla sorella Silvia, lui è rimasto a Roma, dov’è stato ripreso a disputare una partita di padel insieme all’ex compagno di squadra Vincent Candela.

In un momento così delicato sono gli amici più stretti a garantire ad entrambi una protezione a cui affidarsi. Il Corriere della Sera ha ricostruito il gruppo delle amicizie parlando “del cerchio magico dell’ex Capitano e del clan di Ilary”. Tra gli amici di vecchia data di Francesco Totti c’è Emanuele Maurizi, riconosciuto in una foto scattata a febbraio in cui pare esserci anche Noemi e anche nel servizio fotografico sulla nottata di lui a casa della ragazza, alla guida della Smart per depistare i paparazzi.





Totti Ilary amici, la rete delle persone che sono vicine ai due

Tra i fedelissimi del pupone c’è anche Giancarlo Pantano, 45 anni, ex centrocampista della Cisco Roma, che conosce Francesco Totti da quando erano piccoli ed era seduto accanto a Noemi allo stadio di Tirana per la finale di Conference League e anche sul volo privato con cui sono arrivati da Montecarlo. Altri amici fraterni sono e il cugino Angelo Marrozzini che per lui è come un fratello: con lui ha frequentato la scuola sin dall’asilo, è stato suo testimone di nozze All’elenco – scrive il Corriere – non può non aggiungersi Vito Scala, un confidente e braccio destro di Francesco Totti. A sostenere l’ex capitano c’è mamma Fiorella che pare sia molto rattristata dalla separazione.

Dall’altra parte ci sono gli amici di Ilary Blasi, una rete di affetti molto importanti per la conduttrice. Su tutti c’è la sorella Silvia coinvolta nella gestione delle attività di Francesco Totti di cui per un periodo ha curato anche l’immagine. Ci sono poi il padre Roberto e il cognato Ivan Peruch (marito di Silvia) che gestiscono il centro sportivo di Totti e guidano, con Ilary, la società che stipula i suoi contratti pubblicitari. Pronta a difendere la famiglia c’è l’altra sorella, Melory.

Tra le amiche di Ilary Blasi ci sono Graziella Lopedota (portavoce e manager) che avrebbe scritto il comunicato della separazione, la parrucchiera e confidente Alessia Solidani e poi Silvia Toffanin, amica di vecchia data di Ilary che per lei è l’unica vera amica del mondo dello spettacolo: a lei, lo scorso marzo, la conduttrice rilasciò l’intervista con cui smentì la crisi con Francesco Totti: “Qualcuno ha organizzato tutto. É stato schifoso” disse allora.

“Chi è davvero Noemi Bocchi”. Totti, fuori anche i ‘segreti’ della nuova fidanzata