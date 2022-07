Noemi Bocchi chi è? Il suo nome è noto alla cronaca rosa da febbraio scorso, quando uscirono i primi rumor sulla crisi tra Francesco Totti e Ilary Blasi e si era fatta avanti l’ipotesi di questa nuova frequentazione di lui. Già all’epoca, pur senza una prova fotografica o testimonianza, si era indagato su di lei.

Ora, a luglio, dunque 5 mesi dopo, le cose sono diverse. Francesco Totti e Ilary Blasi hanno ufficializzato l’addio che avevano smentito con forza e se è ancora misteriosa la presunta nuova fiamma della conduttrice, quella dell’ex capitano della Roma sembra quasi certa: sempre Noemi Bocchi.





Noemi Bocchi chi è: lavoro e ‘segreti’ della fidanzata di Totti

Il settimanale Chi ha fatto una ricostruzione puntuale degli ultimi avvistamenti tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, con tanto di foto degli spostamenti di entrambi sotto casa di lei. Il Messaggero ha indagato e fatto invece un “indentikit” di questa donna che da mesi frequenterebbe l’ex calciatore. Chi è? “Tifosissima della Roma, laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, di lavoro flower designer, appassionata di padel (come Totti), la 34enne è in via di separazione da Mario Caucci da cui ha avuto due figli, uno di 8 e una di 10 anni”, si legge sul quotidiano.

Ilary Blasi è di Roma Sud mentre Noemi Bocchi “è una romanordina doc”. Dunque “figli nella blasonata scuola privata al Flaminio, dove però negli ultimi mesi si è vista molto poco: ‘Ultimamente quando veniva a prendere i bambini all’uscita non scendeva più neanche dalla macchina’, racconta qualche mamma gossippara”, riporta ancora il quotidiano romano.

E ancora: “Scuola di nuoto all’Aquaniene, tempio sportivo della Roma che conta, estetista a Ponte Milvio dove quest’inverno, mentre faceva la manicure, passava ore al telefono”. Noemi Bocchi parlava “della sua nuova storia movimentata, ma facendo molta attenzione a fare nomi», racconta ancora qualche cliente vip indiscreta. Curatissima nel look, tra borse e scarpe griffate, in giro si vede sempre di meno. Anche se non rinuncia alle passeggiate con il figlio in monopattino vicino casa”.

