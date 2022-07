Francesco Totti Noemi Bocchi, Ilary Blasi con un “giovane che le avrebbe fatto perdere la testa” ma ancora misterioso. Questo, stando al settimanale Chi, è quello che sta succedendo dopo la fine della favola del re e della regina di Roma. Fine anticipata da Dagospia nel pomeriggio di lunedì 11 luglio e confermata da due comunicati distinti all’Ansa in serata.

L’ultimo numero di Chi, uscito mercoledì, ha anche fatto le ricostruzioni precise e con tanto di foto degli spostamenti di Francesco Totti e Noemi Bocchi, che somiglia molto a Ilary Blasi. Da quando un’auto, su cui si scopre poi viaggia l’ex calciatore, entra nel parcheggio del condominio di lei a quando esce. Del nuovo uomo della conduttrice, invece, nessuno scatto, nessuna prova. Solo pettegolezzi al momento.





Francesco Totti Noemi Bocchi “insieme a Montecarlo”

Ma a proposito di pettegolezzi, tutti sanno che già a febbraio scorso Dagospia aveva sganciato la bomba sulla crisi Totti-Blasi, ma era stata smentita con forza dalla coppia e in particolare dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi. A Verissimo Ilary Blasi si era scagliata con veemenza contro i giornalisti che avevano parlato della fine del loro matrimonio. Succedeva tutto a febbraio e fino a pochi giorni fa non se ne è più parlato.

O meglio, come riporta Libero Quotidiano, lo scorso 26 maggio Claudio Pea sul suo blog aveva lanciato un’indiscrezione con tanto di foto passata un po’ in sordina su Francesco Totti Noemi Bocchi (qui l’articolo completo): “Un amico, di cui non vi farò mai il nome nemmeno sotto tortura, mi ha inviato un filmato e una serie di foto, di cui ve ne pubblico una, che ha scattato lunedì pomeriggio al Thermes Marins di Montecarlo e nella quale mi pare che non vi siano dubbi che Francesco Totti se la rida in piscina con un amico e con una ragazza dai capelli biondi che altro non è che Noemi Bocchi”.

“Alla faccia dei giornalisti che s’inventano le storie – aveva continuato Claudio Pea rivolgendosi a Ilary Blasi e alla famosa smentita sulla crisi con Totti – e non per carità in difesa di quasi tutta una categoria dalla quale prendo invece spesso le distanze. Che poi Francesco e Ilary tornino o stiano ancora insieme non me ne può importare di meno. Saranno ben fatti loro”.

“Lei? Io lo so bene”. Francesco Totti, messaggio dell’ex marito di Noemi Bocchi: “Come ti capisco”