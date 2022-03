Pronta per la nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è tornata nello studio di Verissimo per raccontare l’avventura in Honduras e parlare della tanto chiacchierata crisi tra lei e il marito Francesco Totti. Dall’amica Silvia Toffanin (le due si conoscono fin dai tempi di Passaparola) la conduttrice ha attaccato duramente i giornali che hanno dato per certa anche la presenza di un’amante: Noemi Bocchi.

“Su questa storia si è detto tanto, forse anche troppo. È stato uno schifoso accanimento mediatico nei miei confronti. Noi non dobbiamo dare spiegazioni a nessuno se non ai nostri figli. Ogni tot di anni escono queste notizie. Ma è sempre successo così. È stato un accanimento mediatico schifoso nei miei confronti e nei confronti della mia famiglia”, ha detto la conduttrice.

Ilary Blasi a Verissimo: la verità sulla crisi e il tradimento di Francesco Totti

Poi l’accusa ai quotidiani nazionali: “Quotidiani come il Corriere della sera, La Repubblica, Il Messaggero, hanno dato la notizia per certa ed hanno fatto una grande figura di merd*. Ilary Blasi ha raccontato anche la reazione dei figli Christian e Chanel: “Ormai sono grandi e ci hanno chiesto spiegazioni, penso si siano anche vergognati, abbiamo spiegato loro che purtroppo ciclicamente siamo oggetto di questi attacchi”.





Ilary Blasi ha anche assicurato di non averci creduto nemmeno un secondo al presunto tradimento da parte del marito: “Sto con mio marito da 20 anni, non ci casco. Tra l’altro mio marito si porta l’amante allo stadio con mio figlio Christian a venti metri? Dopo lui fa una smentita e la apostrofano come “debole”. Sono le loro illazioni ad essere deboli”, ha accusato ancora Ilary Blasi.

“Quella foto è stata una conferma che fosse qualcosa di costruito. Perché fare una foto così? Vuol dire tutto e vuol dire niente. E se davvero come hanno scritto è un tradimento che dura da mesi allora perché c’è solo quella foto che alla fine non dice nulla, è lo scatto di due persone in uno stesso stadio insieme a tante altre persone”. Insomma, il caso per Ilary è chiuso. Anzi, non è mai stati aperto.