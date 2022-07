Per milioni di fan la separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi è stata la fine di un sogno dopo 20 anni d’amore e 3 figli. Una relazione che vedeva come protagonisti due persone molto popolari e apprezzate dal grande pubblico: lui ex calciatore e capitano della Roma, campione del mondo con la Nazionale; lei prima “letterina” a Passaparola, poi conduttrice di successo. Fino a un mese fa ha diretto con piglio e grande capacità l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi.

Ormai le strade di Francesco Totti e Ilary Blasi prendono direzioni diverse. Saranno sempre accomunati dall’amore per i figli, come è giusto che sia per una famiglia che deve tutelare i ragazzi che saranno coinvolti anche in questa situazione. Dopo la notizia della separazione la coppia si trova geograficamente in luoghi diversi. Ilary Blasi è volata in Africa.





Totti padel dopo separazione: gioca con il suo amico Vincent Candela

Come scrive il Messaggero, la conduttrice ha scelto la Tanzania per rigenerarsi e immergersi nella natura selvaggia del Parco Nazionale del Serengeti e nel mare cristallino di Zanzibar. Conoscere le tribù Maasai, scalare il Kilimanjaro e godere di meravigliosi safari tra leoni, elefanti, zebre e giraffe. Un viaggio che apre la mente e cambia la percezione della vita. L’intenzione è tenere lontano i suoi affetti più cari dalla tempesta mediatica che in queste ore si sta scatenando sulla famiglia.

Diversa la scelta di Francesco Totti. L’ex capitano della Roma si trova ancora nella Capitale. E continua a seguire una delle sue passioni: il padel. Come si può notare dal profilo Instagram del suo ex compagno di squadra nella Roma Vincent Candela, Totti è intento a giocare a padel nei campi del Fight Club all’interno dell’Heaven Sporting club in zona Morena a Roma e dopo il match ha firmato alcuni autografi sorridente. Candela ha pubblicato un’immagine dell’ex capitano con cui ha giocato in doppio e ha accompagnato lo scatto taggandolo e con la seguente frase: “Non si perde mai, si vince o si impara”.

Nel frattempo in molti si chiedono i motivi della separazione tra Totti e Ilary. Il settimanale Oggi ha cercato di dare una spiegazione alla fine di una delle storie d’amore più paparazzate degli ultimi anni. Le ragioni della fine della relazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti sarebbero da ricercare nei rapporti familiari. Pare che l’ex capitano della Roma si sia sentito solo dopo la morte del papà Enzo: “C’è chi dice che dopo la morte di Enzo, la colonna della vita di Totti, l’eccessiva freddezza della famiglia Blasi abbia spiazzato Francesco: se sia vero o meno, lo sanno solo le quattro mura della loro casa all’Eur” scrive il settimanale. Secondo Oggi ci sono anche altre questioni che riguardano l’immenso patrimonio della coppia e la gestione dello stesso e le recenti frequentazioni della coppia.

“Lei? Io lo so bene”. Francesco Totti, messaggio dell’ex marito di Noemi Bocchi: “Come ti capisco”