Non poteva fare altrimenti dopo tutto il marasma di queste ore. Ilary ha portato i figli in Africa, il più lontano possibile dall’uragano mediatico che si è battuto sull’Italia. Il fatto è quello che vi raccontiamo da ieri: Francesco Totti e Ilary Blasi si sono lasciati. Oramai lo sanno persino i sassi. È per questo che la donna è sbarcata poche ore fa in Tanzania portando con sé i tre figli (Cristian, Chanel e Isabel) e la sorella Silvia.

Una fuga programmata, dall’inevitabile pazzia mediatica che ha sconvolto la sua famiglia dopo il comunicato sulla separazione scritto sia dalla presentatrice sia da Francesco Totti. Come abbiamo raccontato, i due hanno deciso di farlo non congiuntamente e usando toni diversi. Ilary ha portato i figli in Africa, giustamente, il giorno dopo l’annuncio che ha scosso l’Italia.

Ilary ha portato i figli in Africa: la partenza subito dopo l’annuncio della rottura

Destinazione Africa, una promessa fatta da tempo ai figli. Un resort di extra lusso, un safari già organizzato e il telefono spento. Si tratta molto probabilmente di un modo per staccare, un tentativo di isolare i figli che comunque non rinunciano ai social dove da ore si registrano commenti, meme e ulteriori gossip. D’altro canto Francesco Totti, invece, rimane a Roma. Almeno fino a ieri mattina era circondato dalla famiglia e dagli amici storici.

Non essendo di partenza un gran chiacchierone, l’ex sportivo si è chiuso nel silenzio più totale. C’è da dire poi che in queste ore anche lui ha deciso di staccare la spina ed è dato in partenza per Sabaudia dove ha passato tante estati con Ilary. Poi l’ex capitano della Roma, intorno alle 22, è arrivato a Capannelle per assistere al concerto di Achille Lauro.

C’è da dire poi he a breve, su Chi, usciranno le foto dell’ex capitano romanista con la nuova fiamma Noemi Bocchi. Nella rivista di Signorini ci saranno foto inedite dei due, della scappatella dei giorni scorsi a notte fonda e tanto altro. Insomma, è per cose come queste che Ilary ha portato i figli in Africa. E ha fatto bene, poco da aggiungere.

