“Sotto casa di Noemi”. Francesco Totti, la scoperta fa capire tutto: “L’hanno dovuto fare”

Francesco Totti e Noemi Bocchi, tutti vogliono saperne di più. La rottura tra l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi è stata per tutti una doccia fredda. Aria di crisi di coppia vociferata più volte e puntualmente smentita dai diretti interessati, e poi la conferma che i fan temevano potesse arrivare. E nel caos mediatico, un nome, quello di Noemi Bocchi, che sta certamente incuriosendo unitamente ad alcuni dettagli decisamente interessanti.

Francesco Totti e Noemi Bocchi, la scoperta. Non è la prima volta che i fan sentono parlare di lei. Il nome di Noemi ha fatto capolino tra le pagine di gossip a partire dal mese di febbraio quando a parlarne ci ha pensato il sito Dagospia. Tanti sospetti di crisi in casa Totti che la coppia di coniugi hanno smontato puntualmente ma che intorno al nome di Noemi continuavano a restare così come una domanda entrata in testa come un tarlo: chi è Noemi Bocchi?

ANSA/ANGELO CARCONI



Francesco Totti e Noemi Bocchi, la scoperta: “Sotto casa…”

Alla luce delle più recenti dichiarazioni rilasciate rispettivamente da Francesco Totti e Ilary Blasi sulla rottura, scapperebbe fuori più di un dettaglio decisamente interessante che tirerebbe in ballo il nome di Noemi Bocchi. Pare, secondo quanto riportato da Il Messaggero, che l’ex capitano della Roma sia stato avvistato in via della Mendola a Cortina d’Ampezzo, ovvero proprio dove abita la donna. E questo sarebbe accaduto prima del comunicato ufficiale sulla separazione. (Ilary Blasi, si parla già di nuovo fidanzato: “Il noto attore”).

Altro dettaglio, sotto casa di Noemi Bocchi non più la Lamborghini nera da 200mila euro di Francesco Totti che tanto fece parlare. Stando a quanto diffuso dal settimanale Chi, pare che Francesco Totti si sia fatto accompagnare da un amico a bordo di una Smart.

Ma chi è Noemi Bocchi, la donna che pare sia stata costretta a togliere il proprio cognome dal citofono per evitare l’intrusione di occhi indiscreti e un po’ troppo curiosi? Noemi Bocchi è anzitutto una grande tifosa della Roma oltre che grande appassionata di padel, proprio come Totti. Laureata in Economia Aziendale e Bancaria alla Lumsa, di mestiere è flower designer. Noemi, inoltre, è anche mamma di due figli, di 8 e 10 anni nati dalla precedente relazione con Mario Caucci.

