A meno di un giorno dall’annuncio della separazione spunta il nuovo fidanzato di Ilary Blasi. A lanciare l’indiscrezione che l’ormai ex moglie di Francesco Totti avesse un nuovo compagno era stato il settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Nel numero in edicola questa settimana, che ricostruisce in modo dettagliato questa separazione che ha sconvolto tutta Italia, si parla di un “aitante giovane” per cui la conduttrice avrebbe perso la testa. E anche di “messaggi compromettenti” che Totti avrebbe trovato nel telefono di Ilary.



“Tutto sarebbe partito quando il Capitano ha letto alcuni messaggi compromettenti sul telefono della moglie – si legge – Si vocifera di una relazione con un aitante giovane per il quale la Blasi avrebbe letteralmente perso la testa e che avrebbe frequentato lontano dai riflettori durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi (terminata a fine giugno dopo l’edizione più lunga di sempre, ndr)”.





Ilary Blasi. il nuovo fidanzato è un attore molto famoso?



“Così – continua la rivista – quando Totti ha smentito la crisi, la rottura era già in atto, ma il numero uno della Roma ha cercato di fare il possibile fino all’ultimo per proteggere i figli”. L’ultimo nome bomba che gira intorno all’ex letterina è importante. Il nuovo fidanzato di Ilary Blasi sarebbe l’attore romano Luca Marinelli, famoso per la mini serie Rai su Fabrizio De André e ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ dei Manetti bros.



L’attore non ha mai confermato i rumors, ancor meno Ilary che anzi, qualche mese fa, ospite a Verissimo aveva definito i pettegolezzi sul conto suo e di Francesco come bufale. Proprio su Marinelli in quell’occasione aveva specificato di non conoscerlo nemmeno. Resta quindi un mistero sulla nuova presunta fiamma di Ilary.



Mentre sembra essere confermata la love story tra Francesco Totti e Noemi Bocchi, ex moglie di Mauro Caucci da cui ha avuto 2 bambini. “Il capitano si è recato a casa della donna – si legge nelle anticipazioni di Chi – lasciando la propria auto in un parcheggio e facendosi portare dall’amico. E poi, sempre insieme con lui è tornato a riprendere la propria macchina a notte fonda”.

“Pazza di lui”: spunta la nuova fiamma di Ilary Blasi. E “messaggi compromettenti” sul telefono