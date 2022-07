“Ma sei la sua fidanzata?”. E finalmente Bianca Guaccero risponde sul famoso cantante

Bianca Guaccero si gode le vacanze in vista della prossima stagione tv. Non sarà in onda con Detto Fatto, il programma che ha presentato su Rai2 negli ultimi anni. In una intervista rilasciata al Messaggero la conduttrice di Bitonto ha rivelato di aver comunicato alla produzione di Detto Fatto – non alla Rai – di voler chiudere quell’esperienza. “Avevo dato e preso tutto, e volevo cambiare -ha spiegato -. Comunque alla fine della stagione l’azienda mi ha proposto un altro show pomeridiano”. Non ha svelato quale ma ha voluto puntualizzare: “ci tengo a dire che non sono stata trombata, è stata una separazione consensuale. La Rai ha cambiato il palinsesto e io volevo fare altro”.

Di recente Bianca Guaccero è stata beccata in compagnia del cantante Fabrizio Moro. I due sono stati paparazzati all’uscita di un noto ristorante romano. In loro compagnia c’è anche Renato Zero. Subito dopo la cena Bianca Guaccero e Fabrizio Moro hanno riaccompagnato l’artista a casa e si sono fermati in auto, da soli, a chiacchierare. Quando poi si sono accorti del fotografo che li inseguiva il cantante, che era al volante, ha preferito allontanarsi.





Bianca Guaccero Fabrizio Moro flirt lei smentisce: “Solo amici”

Entrambi sono single. Lei è stata sposata dal 2013 al 2017 con il regista Dario Acocella, conosciuto sul set della fiction Rai Capri: da questa unione è nata la piccola Alice, che è molto legata alla 41enne. Fabrizio Moro, invece, non è mai convolato a nozze con la compagna storica, l’architetto Giada Domenicone, che l’ha reso padre di Libero e Anita.

Nel corso di una intervista concessa al quotidiano Il Messaggero Bianca Guaccero ha fatto chiarezza sul presunto flirt con il cantante Fabrizio Moro. I due artisti sono legati da un rapporto di amicizia, mai andato oltre. In questo modo spegne le ipotesi e anche i desideri di tanti fan sia della conduttrice che dell’artista romano, che sognavano una storia d’amore che ad oggi non è mai partita e probabilmente neanche pensata: “Siamo solo amici. Lo stimo tantissimo. Quelle che avevo fatto in passato erano solo delle battute. Sono single, ma non zitella e non mi sono ancora inacidita”.

Poi una battuta su un grande programma che la conduttrice di Bitonto pare aver messo nel mirino: “Magari mi prendono alle Iene”, ha rivelato Bianca Guaccero chiarendo poi che si tratta di un suo sogno. Il desiderio per il futuro? “Vorrei mettere a frutto quello che ho imparato”. Come ha spiegato nell’intervista al Messaggero Bianca Guaccero ha voglia di mettersi alla prova: “Mi piacerebbe anche mettere a frutto quello che ho imparato a Detto fatto, è stata una palestra pazzesca per me”.

