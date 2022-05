“Non riesco a superarlo”. Bianca Guaccero, retroscena sulla figlia e quel dolore mai raccontato

Bianca Guaccero, il dolore della conduttrice. Ex conduttrice di Detto Fatto, programma di successo che ha conquistato il pubblico, ma anche una grande assenza dallo studio di Verissimo durata ben 10 lunghi anni. Bianca Guaccero torna a parlare davanti alle telecamere di Canale 5 ripercorrendo alcuni ricordi.

Bianca Guaccero il retroscena sulla figlia solo oggi. Il racconto della conduttrice nel salotto televisivo di Silvia Toffanin commuove il pubblico e fa riflettere. Non solo un percorso professionale che ha portato il suo nome a essere uno tra i più apprezzati sul piccolo schermo, ma anche un capitolo di vita che ancora in qualche misura trova spazio tra i suoi pensieri: la separazione dal marito.





Bianca Guaccero si è separata dall’ormai ex marito quando la figlia aveva appena 3 anni. Un racconto di vita che intreccia quello che è accaduto a quello che non ha potuto donare alla figlia, ovvero una famiglia classica. Bianca Guaccero ricorda: “Pensare che mia figlia non avrà quei ricordi è la cosa che più non riesco a superare”. (Bianca Guaccero, nuovo inizio).

E come spesso accade nel mondo dello spettacolo, la notorieà deve fare i conti anche con i paparazzi e giornalisti: “Vengono creati titoli sensazionalistici e storie che non esistono. Si fa a gare a chi fa il titolo più altisonante per avere il clic in più, un guadagno, ma si fa sulla vita degli altri”, confessa Bianca Guaccero a Verissimo.

Per Bianca Guaccero è poi arrivato il momento di ricevere due belle sorprese in studio, la sua mamma e la figlia. In particolare è stata proprio Alice Aconella, che ogi ha 6 anni, a dedicare alla mamma parole di amore. Un gesto che ha portato Bianca a sottolineare davanti a tutti: “Questo è tutto ciò per cui vale la pena di esistere”.

