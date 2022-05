Bianca Guaccero, futuro a Mediaset? La conduttrice ha recentemente salutato tra le lacrime il pubblico di Rai2 per l’ultima puntata a “Detto Fatto”. Già qualche tempo fa aveva esclamato, scherzando ma non troppo: “Dopo 4 anni infatti devo andare veloce veloce a casa. Ho preso troppo l’accento di Milano e me ne torno in Puglia”.

Durante l’ultima puntata di “Detto Fatto” Bianca Guaccero, ipotesi futuro a Mediaset, ha detto commossa: “Ho incontrato una famiglia, ho passato con loro la maggior parte del mio tempo. Abbiamo affrontato tante difficoltà grazie all’amore e alla bellezza che circola a Detto Fatto”. Dopo 10 anni dunque il programma chiude i battenti. Per l’occasione anche un’altra conduttrice storica, Caterina Balivo, è intervenuta elogiando il lavoro di Bianca. Per quest’ultima ora si apre un futuro altrove.





Bianca Guaccero, futuro a Mediaset? L’ipotesi circola da giorni. Intanto Bianca ha salutato gli ex colleghi con una foto e un messaggio: “Un bacio gigante a tutti! Come state? Mancate un sacco”. E il tutor di Detto Fatto, Jill Cooper, ha postato un messaggio rivelatore: “Ci manchi tu. Ma siamo super contenti del tuo nuovo progetto. Te lo meriti”. Di che progetto si tratta? Non è dato sapere, ma intanto nell’ultima puntata di Verissimo Bianca è stata ospite e sono saltati fuori degli indizi.

A far parlare è stato il promo ufficiale di Verissimo che ha ospitato sabato 28 maggio, ultima puntata in stagione, Bianca Guaccero. Ebbene il titolo era “Bianca Guaccero e il suo nuovo inizio”. Tanto è bastato per far parlare i fan di un ipotetico futuro a Mediaset della conduttrice. Sarà vero? Intanto l’11 maggio scorso Bianca era a Le Iene e ora eccola a Verissimo…

Ad alimentare certe illazioni era stata la stessa Bianca Guaccero che all’ultima puntata di Detto Fatto aveva detto: “Alle prossime avventure, perché qui su Rai2 continuerà la rete a intrattenervi e noi ci incontreremo laddove il destino vorrà farci incontrare”. Dunque probabilmente qualcosa bolle in pentola, come pure Jill Cooper aveva fatto intendere. Ma nessuno sa ancora di cosa si tratta. Intanto i fan sono in attesa: “Speriamo di rivederti presto nel piccolo schermo. Sei davvero bellissima”.

