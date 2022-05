Bianca Guaccero, c’è il nuovo progetto. Un vero e proprio colpo di scena si è verificato nelle scorse ore e ora cambia davvero tutto. La novità clamorosa sta già facendo il giro della rete e tutti chiedono i dettagli alla conduttrice televisiva, che ha detto addio da poco alla sua trasmissione Detto Fatto. Questa comunicazione, giunta non in via ufficiale da parte della diretta interessata, ha già scatenato un incredibile entusiasmo dei suoi ammiratori, che continuano a supportarla anche su Instagram.

Bianca Guaccero è pronta per questo nuovo progetto. Ma intanto, nei giorni scorsi è intervenuta a Le Iene su Italia 1: “Non è vero: nessuno strazio e nessuno mi ha mai cacciato da nessun posto. Sono una professionista, una donna che decide della sua vita, che prova a migliorarsi. Ho condotto un programma per quattro anni e ora volto pagina. In effetti, per dirla tutta, la conduttrice non è stata cacciata dalla Rai, tantomeno licenziata. Il rumore di fondo diventa pettegolezzo”.





Bianca Guaccero, nuovo progetto dopo Detto Fatto

Di Bianca Guaccero e del nuovo progetto ne ha parlato una persona molto vicina alla presentatrice Rai. Lei, dopo aver detto addio a Detto Fatto, ha preferito non dire altro se non quelle parole a Le Iene di cui vi abbiamo riferito poco fa. Ma ora c’è qualcun altra ad aver voluto sostituirsi in un certo senso alla conduttrice e attrice pugliese, che ora sarà sicuramente costretta a dire tutto nelle prossime ore. Infatti, ormai la notizia non è più segreta e il pubblico ha appena saputo tutto.

Bianca Guaccero ha pubblicato una sua foto personale su Instagram e ha commentato nella didascalia: “Un bacio gigante a tutti! Come state? Mancate un sacco”. E il tutor di Detto Fatto, Jill Cooper, ha postato un messaggio rivelatore: “Ci manchi tu. Ma siamo super contenti del tuo nuovo progetto. Te lo meriti”. Non ha aggiunto altro, quindi non sappiamo di cosa si tratterà esattamente. Anche se i più speranzosi sono convinti che Bianca abbia ricevuto l’offerta per condurre una nuova trasmissione tv.

Due utenti hanno scritto sotto il messaggio di Bianca Guaccero: “Che super progetto? E non ci dite niente?”, “Ma quali progetti?”. Mentre altri hanno risposto alla sua domanda: “Manchi tanto, noi ci saremo sempre per te”, “Un abbraccio affettuoso”, “Il programma manca, era una boccata allegra”, “Speriamo di rivederti presto nel piccolo schermo. Sei davvero bellissima”.

“Sono tutte ca…”. Le Iene, lo sfogo di Bianca Guaccero a Mediaset. E volano parole pesanti