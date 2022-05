“Fuori da ogni logica”. Clarissa Selassié stavolta l’ha fatta grossa, piovono critiche feroci

Clarissa Selassié dà forfait, è polemica. Nelle ultime ore la più piccola delle princess etiopi sta facendo parecchio parlare di sé. Dopo la fine del Grande Fratello Vip 6 per gli ex inquilini si sono aperte come sempre le porte di numerosi programmi. Partecipazioni, interviste se non veri e propri ruoli all’interno delle trasmissioni, come è capitato a Soleil Sorge con La Pupa e il Secchione Show. Ebbene Clarissa avrebbe dovuto essere ospite della trasmissione radiofonica “Non succederà più”.

Ma non sarà così. A spiegare cosa sia successo, con inevitabile strascico di polemiche, è stata la conduttrice di “Non succederà più” Giada De Miceli. Proprio nel corso della puntata trasmessa da Radio Radio era prevista l’intervista di Clarissa Selassié. Ma all’ultimo momento è saltato tutto. E la conduttrice non l’ha presa affatto bene…

Jessica, Lucrezia, Clarissa Hailé Selassié, chi sono le principesse del GF Vip 6: età, altezza, peso, fidanzato, storia





Salta l’intervista di Clarissa Selassié: cosa è successo

A pochi minuti dalla diretta Clarissa Selassié ha dato forfait ed è polemica. Giada De Miceli ha spiegato, con un certo disappunto, cosa è accaduto: “Buongiorno a tutti. Come già annunciato dai nostri social dovevamo avere qui con noi proprio adesso Clarissa Selassié, intervista confermata e sottoscritta al mio redattore Francesco, con il quale la stessa Clarissa ha scambiato dei messaggi con il fine di intervenire qui da noi a Non succederà più. Succede che proprio qualche minuto fa lei dice che non ci sarà”.

Con una reazione tra lo stupore e il fastidio Giada De Miceli ha commentato il forfait di Clarissa Selassié: “È giusto informare coloro che ci hanno chiesto di Clarissa. Non dipende da noi ragazzi. Raramente succedono degli imprevisti che non dipendono da noi. Spesso riusciamo a risolverli chiarendo alcuni punti, raramente succede che non si risolva come di deve risolvere. Succede che lei ci dice qualche minuto fa che non ci sarà. Al che noi ci siamo chiesti come mai non ci sarà e lei ci dice che non ci sarà perché non le abbiamo mandato le domande”.

Clarissa Selassié dà forfait all’ultimo, la reazione di Giada De Miceli: “Io qui non so cosa dirvi, perché io le domande non le ho mai mandate a nessuno, questo programma non funziona così. Noi possiamo dire gli argomenti che trattiamo, ma credo che le domande non me le chieda neanche Belen Rodriguez. Ringraziamo la signorina Clarissa, le auguriamo un grandissimo in bocca al lupo per tutto quello che vorrà fare, ma sicuramente qui da noi non verrà più per mia volontà. Grazie Clarissa”.

“Lulù non sta bene…”. Dopo Manuel Bortuzzo la sorella Clarissa è preoccupata