Operazione per Clarissa Selassié. Dopo giorni di preoccupazione da parte dei suoi fan, la principessa etiope è tornata sui social dopo un periodo di assenza e ha svelato il motivo che l’ha spinta ad allontanarsi dal mondo virtuale. Attraverso alcune Instagram stories, ha spiegato tutto ai suoi follower e ha specificato anche a che tipo di intervento si è sottoposta. Non ha nascosto proprio nulla e ha confidato dunque ai fan anche come sta attualmente. Una decisione che ha maturato nel corso del tempo.

Prima di parlarvi dell’operazione di Clarissa Selassié, quest’ultima tempo fa prima della sua sparizione social aveva chiesto a tutti i suoi follower di riempire d’affetto la sorella perché in questo momento complicato ne ha molto bisogno, anche se certamente questa non è la prima delusione d’amore che riguarda lei e le sue sorelle: “Quasi tutte le persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore hanno sempre tradito la nostra fiducia. Quasi tutti davvero ci hanno usato a livello sentimentale”.





Operazione per Clarissa Selassié: cosa ha fatto e come sta

Proprio nella giornata del 19 maggio ha raggiunto un importante traguardo, infatti ha festeggiato i 20 anni di età. E il giorno successivo c’è stato da lei stesso l’annuncio dell’intervento. L’operazione di Clarissa Selassié era indubbiamente programmata da tempo e lei l’ha spiegata così: “L’insicurezza non mi permetteva di sentirmi me stessa al 100%. Mi sono operata lunedì scorso all’Istituto Estetico di Roma e questa operazione mi ha veramente cambiato la vita, sono molto molto felice”.

L’operazione di Clarissa Selassié è stata effettuata per rifarsi il suo seno. Infatti, la princess ha ancora aggiunto sui social: “Questo è un sogno che si realizza. Nei momenti successivi all’intervento ho avuto delle difficoltà a camminare per il peso del nuovo seno. Ora non potrò fare sforzi e attività fisica. Ho avuto molta stanchezza per l’anestesia e devo indossare un reggiseno particolare. Sto comunque meglio grazie a mia madre e alle mie sorelle”. Quindi, la situazione è decisamente tranquilla dal punto di vista clinico.

In una story Instagram, Clarissa Selassié ha scritto nella didascalia: “Operazione andata benissimo, sto benissimo e sono molto molto felice”. E ha taggato l’Istituto Estetico capitolino. Staremo a vedere se nei prossimi giorni pubblicherà qualche foto particolare per mostrare i risultati relativi al suo nuovo décolleté, che adesso la soddisfa pienamente.

“Lulù non sta bene…”. Dopo Manuel Bortuzzo la sorella Clarissa è preoccupata