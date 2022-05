Della rottura tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo si è praticamente detto di tutto. Oltre ai diretti interessati, tante le persone intervenute per commentare questa notizia arrivata come un fulmine a ciel sereno sulla coppia nata al GF Vip 6. La stessa princess durante una recente diretta Instagram ha ammesso di essere rimasta sorpresa e anche di non stare molto bene da quando è stata lasciata.

Non è però arrabbiata con Manuel, ha assicurato Lulù Selassié insistendo sull’intervento di terze persone in questa storia finita. Poche ore fa anche la sorella Clarissa ha voluto parlare con i fan di questa situazione molto delicata e si è detta molto in pensiero per la sorella maggiore.





Lulù Selassié dopo Manuel Bortuzzo, la sorella in pensiero

“Oggi sto un po’ così – ha esordito la sorella di Lulù Selassié – Devo ammettere che sono amareggiata e pensierosa, in verità sto così da un po’ di giorni. Penso tanto a tante cose e ho molti pensieri. Sto molto in pensiero per Lulù, perché comunque mia sorella in questo periodo non sta attraversando cose molto facili e sto male con lei e per lei. Sono sempre al suo fianco. Soltanto a parlarne mi emoziono. Mi sono davvero alzata pensierosa”.

Clarissa Selassié ha quindi chiesto a tutti i suoi follower di riempire d’affetto la sorella perché in questo momento complicato ne ha molto bisogno, anche se certamente questa non è la prima delusione d’amore che riguarda lei e le sue sorelle: “Quasi tutte le persone a cui abbiamo aperto il nostro cuore hanno sempre tradito la nostra fiducia. Quasi tutti davvero ci hanno usato a livello sentimentale”.

“Quindi che vi dico, che sono felice perché i nostri progetti sono conclusi e andranno in porto da giugno. Però poi c’è la cosa di Lulù. Quindi mi raccomando ricompriamola d’amore perché è molto importante adesso. Ne ha tanto bisogno adesso. Diamogli il nostro calore perché è una ragazza dolcissima”, ha concluso la princess.

