La storia che ha fatto innamorare milioni di fan è naufragata. Francesco Totti e Ilary Blasi non stanno più insieme. Dopo 17 anni di matrimonio e tre splendidi figli l’ex capitano della Roma e la conduttrice dell’Isola dei Famosi si sono detti addio in modo ufficiale lunedì 11 luglio. Tuttavia le cose tra i due non andavano bene da tempo. A febbraio si è iniziato a vociferare con insistenza della separazione tra Totti e Ilary.

In quell’occasione a lanciare lo scoop era stato il sito Dagospia. In pochissimo tempo la notizia fece il giro dei social e dei media. Quella che doveva essere una coppia inossidabile, si stava sciogliendo come neve al sole. In quell’occasione sia Totti che Ilary trovarono il modo di smentire la notizia. Su Instagram l’ex capitano si fece sentire con un video: “Non è la prima volta che mi succede di sentire queste fake news. Mi rivolgo a tutti voi che scrivete tutte queste cose, fate attenzione perché di mezzo ci sono dei bambini e i bambini vanno rispettati. E sinceramente mi sono veramente stancato di dover smentire”.





Totti e Ilary separazione la mamma del “pupone” aveva capito tutto

A qualche mese di distanza Dagospia è tornato sulla notizia. E questa volta più forte di prima perché non solo ha confermato la separazione, ma ha anche aggiunto dei dettagli: il tutto sarebbe stato messo nero su bianco da un comunicato congiunto di Totti e Ilary nella serata dell’11 luglio. Comunicato che non è arrivato, ma allo stesso modo sono stati i diretti interessati a confermare la rottura. Si separano e si rispetteranno per il bene dei figli. Con poche parole Ilary Blasi mette la parola fine. “Dopo 20 anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia”

Dagospia continua a occuparsi della vicenda: il portale di Roberto D’Agostino ha rivelato pure che la mamma di Francesco Totti in realtà non avrebbe mai visto di buon occhio Ilary Blasi. “Le mamme capiscono sempre tutto – Fiorella, la mamma di Totti, quando Francesco si mise con Ilary disse al figlio: ‘Ma che te metti co’ ‘na ballerina?'”: questo quanto si legge in un flash di Dagospia.

A parlare di questa dolorosa separazione è stato anche un grande amico della coppia, Alex Nuccetelli, che al Messaggero ha detto: “Se fosse stato per Francesco, questo matrimonio sarebbe continuato”. Lui, artefice del primo incontro tra i due, ha poi aggiunto: “Mi è capitato di fare incontrare tante persone che si sono innamorate o fidanzate, ma questo senza dubbio è stato il matrimonio più bello. Non sono state tutte rose e fiori, è normale, ma sono molto orgoglioso di averli presentati”.