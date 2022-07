“Pronta a farlo”. Ilary Blasi vuota il sacco, clamorosa decisione dopo l’addio a Totti

Importante novità sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. La conduttrice televisiva è pronta a dire definitivamente tutta la verità e lo farà in modo decisamente pubblico. Almeno queste sono le ultime indiscrezioni sull’ormai ex coppia che è stata tanto amata dagli italiani. In queste settimane si è parlato di tantissime sfaccettature, con la presentatrice ad esempio che avrebbe addirittura utilizzato un investigatore privato per scoprire cosa l’ex calciatore facesse. Ed effettivamente sarebbe stato beccato con Noemi Bocchi.

Ma ora, dopo la separazione, Ilary Blasi è pronta a rompere il silenzio ufficialmente su Francesco Totti e la sua verità verrà presto a galla. Ma anche l’ex capitano giallorosso potrebbe non restare più muto. Lui in questi giorni non rilascia dichiarazioni e sui social limita i post a quelli sponsorizzati. Così almeno per qualche altro giorno. Dopo di che, a sentire le indiscrezioni, potrebbe decidere di rompere il silenzio e dire finalmente la sua. Ma torniamo adesso alla presentatrice tv.





Dopo la separazione, Ilary Blasi dirà la verità su Francesco Totti in tv

A sganciare l’ultima notizia bomba sulla separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti è stato il settimanale Nuovo, che ha scoperto cosa avrebbe intenzione di fare la padrona di casa dell’Isola dei Famosi da qui a breve. Sì, perché Ilary ha voglia di raccontare proprio tutto al pubblico e non sappiamo se questa sua decisione sarà accettata di buon grado dall’ex marito. E tra circa due mesi, ma forse anche di meno, potremmo vedere la donna parlare pubblicamente in televisione.

Il settimanale diretto da Riccardo Signoretti ha fatto sapere che Ilary Blasi sarebbe pronta a raccontare tutta la sua verità sulla fine del matrimonio con Francesco Totti in una trasmissione televisiva. E pare che la sua scelta possa ricadere su Verissimo di Silvia Toffanin. Quest’ultima potrebbe accettarla come ospite già a settembre, quando ripartirà il programma. Ricordiamo che tra Ilary e Silvia c’è un ottimo rapporto che le lega, quindi la presentatrice dell’Isola sarebbe a suo agio.

Parlando del loro futuro, pare che la conduttrice voglia lasciare la Capitale: dal prossimo autunno la sua nuova casa potrebbe essere Milano, dove andrà a vivere magari con la piccola Isabel. Discorso diverso per Francesco Totti. Recentemente The Pipol ha fatto sapere: “Francesco, invece, è andato via di casa. Vive ufficialmente con Noemi, sua nuova compagna. In quale casa non si sa, dato che l’ex calciatore è proprietario della casa a Sabaudia, di un villino nel quartiere Axa e di un appartamento all’Eur”.

