Francesco Totti e Ilary Blasi, per il 14 ottobre è prevista la prima udienza in tribunale ma intanto emergono nuovi particolari, a quanto riporta il Messaggero infatti dopo le borse Totti avrebbe portato via alla quasi ex moglie anche le scarpe, sparite nel nulla. Sempre secondo il quotidiano romano Ilary, attraverso i suoi avvocati, avrebbe presentato un ricorso d’urgenza davanti al Tribunale di Roma, chiedendone la restituzione. Il bottino sarebbe ingente. Totti per ora non parla, preso dal trasferimento a Roma nord per amore di Noemi.



A tirare fuori le cifre ci pensa sempre il Messaggero che spiega come sarebbero un centinaio le scarpe sottratte dalla casa dell’Euro: un centinaio di paia di scarpe firmate, tra sandali, decolleté, sneakers di Gucci, Chanel, Amina Muaddi. Un vero e proprio bottino, almeno a quattro zeri, se si considera che il prezzo di ognuna di queste non scende sotto i 3mila-4mila euro circa. Dall’armadio della conduttrice di Mediaset sono sparite anche alcuni dei suoi preziosi gioielli e le sue borse, sempre di marchi molto costosi, come Chanel, Gucci, Louis Vuitton.

Ilary Blasi, accuse a Totti: dopo le borse sparite anche le scarpe



Prima che Ilary Blasi accusasse Francesco Totti per le scarpe sparite lui , in un’intervista a Il Corriere della Sera, Totti aveva accusato l’ex moglie e il suocero di avergli svuotato le cassette di sicurezza e sottratto la sua collezione di orologi: “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”. Tra i due la guerra sembra lontana dal chiudersi.



Il pubblico social, come sempre, si divide tra chi sta con l’ex Pupone e chi con la letterina. E tornano a bussare forti le parole di Fabrizio Corona che aveva stroncato la storia tra i due. “La loro è stata una famiglia costruita per dare un’idea di serenità che non c’é mai. Un po’ come i Ferragnez, che fanno una vita e ne raccontano un’altra”, aveva attaccato il fotografo nel corso di un’intervista rilasciata ad Adnkronos.



“Dalla parte di nessuno dei due. Lui è uno che ha fatto i soldi grazie al pallone – attacca – lei una che è riuscita a lavorare in televisione anche grazie al marito. Totti e Ilary possono rappresentare una fiaba per i tifosi della Roma o quella roba lì. Sicuramente non sono il simbolo dell’amore. L’amore è un’altra cosa, quello che ho io con la mia fidanzata, quello è amore”.

