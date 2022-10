Francesco Totti, “finalmente!” avranno detto tutti i suoi tanti fan. Dopo mesi (non succedeva da luglio scorso, ndr), l’ex Capitano della Roma è tornato a mostrarsi su Instagram. Non che il periodo sia particolarmente felice, stando alle ultime indiscrezioni sul divorzio da Ilary Blasi.

I due ormai ex coniugi sarebbero pronti ad andare in tribunale qualora non si mettessero d’accordo. E di accordo nemmeno l’ombra, a quanto dicono: la conduttrice avrebbe chiesto 20mila euro al mese per sé e 17.500 per i tre figli Cristian, Chanel e Isabel (più o meno 5mila e 800 ciascuno), per un totale di 37mila e 500.

Francesco Totti torna a farsi vedere su Instagram

Ma, sempre secondo i beninformati, sarebbe stato categorico il “no” di Francesco Totti a questa richiesta: a lei non vuole concedere nemmeno un euro, mentre è pronto a versare 7mila euro mensili per i figli. Anche sul fronte gossip non c’è tregua: pochi giorni fa il Pupone ha spento 46 candeline e tutti a parlare della festa segreta organizzata in un locale con Noemi Bocchi, i figli e gli amici più stretti.

Già in quell’occasione Francesco Totti era tornato a pubblicare Storie su Instagram, quelle dei (tanti) auguri ricevuti, da parte dei figli ma anche da tanti colleghi e amici del calcio. Ora, invece, e a sorpresa, ecco una nuova Storia in cui l’ex calciatore “ci mette la faccia”. E finalmente si mostra in primo piano.

Nelle ultime ore ha condiviso un video in cui sorride, fermo al semaforo e alla guida di uno scooter con dietro Cristian, il primogenito avuto da Ilary Blasi, in giro per le strade di Roma. Francesco Totti lo inquadra ma il 16enne che sta seguendo le sue orme nel calcio e che non ama comparire troppo sui social, quasi si ritrae. E lui se la ride.