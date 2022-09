“Vive lì…”. Ilary Blasi, la decisione dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti fa discutere

Ilary Blasi, dove vive dopo la fine del matrimonio con Francesco Totti? A rivelarlo è il Corriere della Sera. Purtroppo tra i due il clima è tutt’altro che sereno. A seguito dell’intervista di Francesco Totti, il Messaggero spiega che tra Totti e Blasi non è stato raggiunto nessun accordo e quindi si andrà in tribunale. A decidere sulla sorte dell’ex coppia sarà il Tribunale civile di Roma che dovranno decidere sull’affidamento dei tre figli e sull’assegno che Totti dovrà versare ogni mese a Ilary per il mantenimento. Di Ilary si è parlato di recente.



A tuonare contro di lei è stato Alex Nuccetelli, pr ed amico di Francesco Totti che pare sia stato denunciato dalla showgirl. Sui social aveva usato toni durissimi. “Vorrei poter ricordare alla signora Ilary Blasi che il nostro incontro, la nostra conoscenza, ha letteralmente cambiato in positivo la sua vita. E non so per quale motivo la mia ha invece avuto delle difficoltà abnormi”.

Ilary Blasi, dopo la rottura con Francesco Totti vive nella casa dell’ Eur



“E le ricordo – ha aggiunto Nuccetelli – che farmi scrivere dagli avvocati o procedere con loro nei miei confronti, fa si che si proceda verso una persona povera. Perché dopo anni di Covid il mio lavoro si è fermato e quattro volte sono stato fermato dalla signora in tutti i reality Mediaset”. Secondo Alex nello stop alle reti del biscione, ci sarebbe lo zampino della conduttrice che gli avrebbe messo i bastoni tra le ruote.



“Forse mi confonde con il marito – ha tuonato sempre il pr capitolino -. Però io ho molte altre cose da raccontare. Sono molto contento che la linea vada in questa direzione, almeno mi libero completamente di tutto. Au revoir, stay tuned!”. In attesa di novità ecco le rivelazioni del Corriere della Sera. Secondo il giornale meneghino la showgirl vivrebbe ancora nella villa dell’Eur insieme all’ex marito e ai figli.



La grandezza della casa ha permesso ai due di vivere ognuno barricato nella sua ala della casa, stando bene attenti a non incrociarsi. Ilary non avrebbe alcuna intenzione di trasferirsi, ma il suo obiettivo sarebbe addirittura “far traslocare lui e tenersi per sé la villa”. Anche questo verrà probabilmente discusso tra gli avvocati, ma sarà uno degli ostacoli peggiori da superare.

