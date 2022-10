Francesco Totti e Noemi Bocchi definitivamente allo scoperto. Più volte, dopo l’addio a Ilary Blasi, l’ex capitano della Roma è stato beccato dai paparazzi con la nuova fiamma. Anche ultimamente. Prima mentre usciva da casa di lei, poi al compleanno di lui a settembre.

Tra l’altro il ristorante dove sono stati immortalati insieme a molti sembra lo stesso in cui Francesco Totti chiese a Ilary Blasi di diventare sua moglie. Proprio l’altro giorno, inoltre, il settimanale Chi ha pubblicato nuove foto di Noemi Bocchi con zoom sul suo dito, dove è comparso un anello che ha tutta l’aria di essere un regalo dell’ex calciatore.

Insomma, foto rubate a parte Francesco Totti e Noemi Bocchi sembrano non fare più mistero della loro relazione. E infatti, per la primissima volta, lui ha deciso di uscire allo scoperto anche sui social. Nelle scorse ore ha pubblicato sul suo profilo un video di una serata in discoteca dove appare anche la sua nuova compagna insieme ad altri amici.

La ‘nuova coppia’ ha trascorso una serata insieme agli amici, Alex Nuccetelli incluso, e Francesco Totti ha poi condiviso il filmato tra le sue Storie che rende così ufficiale questa relazione. Nella Storia in questione si vede bene il locale e tanta gente. Ma soprattutto lui seduto su un divanetto e al suo fianco, in piedi, Noemi Bocchi che si muove a ritmo di musica.

Il video in realtà non è stato girato da Francesco Totti. Lo ha fatto Alex Nuccetelli, grande amico della coppia che in questi mesi ha raccontato anche retroscena pesanti sulla separazione da Ilary Blasi. Alla fine del filmato, dopo aver ripreso più volte i due appartati sul divanetto, si inquadra e saluta sorridente. E poi il video che vedete qua sopra, dove si riconosce Noemi accanto ai due amici.