Dopo la separazione da Ilary Blasi, Francesco Totti ha cercato di apparire il meno possibile soprattutto sui social. Mentre il gossip impazziva per la notizia dell’estate, l’ex capitano della Roma è rimasto in silenzio, optando la riservatezza. Dall’altra parte Ilary Blasi è stata particolarmente attiva sui social pubblicando foto e storie delle sue vacanza in compagnia dei figli. Tra i due sicuramente la conduttrice è stata molto attiva e i fan hanno potuto osservare quasi quotidianamente la sua vita dopo la separazione.

Nel frattempo è appena iniziata la battaglia legale. Il 14 ottobre si inizia con le udienze. L’incontro sarà dedicato alle borse di Blasi scomparse dall’armadio e di cui lei chiede la restituzione. Il giudice civile dovrà quindi decidere del destino della collezione di Chanel, Gucci, Prada di cui al momento si sono perse le tracce. Francesco Totti aveva raccontato in una intervista al Corriere della Sera di aver preso come “pegno” le borse griffate dell’ex moglie dopo la sparizione dalla cassetta di sicurezza dei suoi preziosissimi orologi.

Francesco Totti, il padre Enzo morto 2 anni fa: il ricordo sui social

Ecco l’intervista al Corriere della Sera è stato il primo intervento pubblico di Francesco Totti dopo la separazione. E adesso su Instagram l’ex capitano della Roma torna a farsi sentire. L’occasione non è banale per lui e per la sua famiglia: si tratta del secondo anniversario della scomparsa di Enzo Totti, il papà del Pupone. Francesco Totti era molto legato a suo padre Enzo e in queste ore, attraverso i social network, ha condiviso una tenera foto ricordo in cui è immortalato insieme al suo papà, con una dedica davvero speciale. “Già due anni senza di te”, si legge sulla Instagram Stories.

Enzo Totti è morto a causa del Covid nel 2020 e in quel momento – a causa delle norme in vigore per contrastare la pandemia – Francesco non è potuto stare vicino al padre. La vicenda ha particolarmente segnato l’ex calciatore e in più occasioni lo ha rimarcato. La morte di Enzo Totti è stato un duro colpo per suo figlio Francesco, che in particolare si è sempre sentito in colpa per non essergli potuto stare accanto negli ultimi istanti di vita in ospedale.

Ora Francesco Totti è impegnato nella sempre più complicata vicenda legata alla separazione dalla sua ex moglie Ilary Blasi. Una rottura che ha messo fine a venti anni d’amore e che lo ha allontanato in modo netto dal mondo del web, nonostante sia sempre al centro del gossip. Ma l’amore per il padre lo ha portato a dedicargli un commovente pensiero.