“Perché ha preso i Rolex”. Ilary Blasi, spunta la verità sul chiacchierato gesto contro Francesco Totti

La guerra dei Rolex, così è stata ribattezzato il caso dopo l’intervista rilasciata da Francesco Totti al Corriere della Sera in cui l’ex capitano ha raccontato di quando Ilary Blasi, ovvero l’ormai ex moglie, sarebbe andata con suo padre “a svuotare le cassette di sicurezza e mi ha portato via la mia collezione di orologi”.

In un’intervista pubblicata dal “Corriere della sera” l’ex bandiera della Roma si è tolto più di un sassolino dalle scarpe, accusando l’ex moglie di averlo innanzitutto tradito per prima, di aver trovato dei messaggi compromettenti sul suo cellulare e per questo si sarebbe cominciato ad allontanare da lei. E che solo dopo è iniziata la storia con la chiacchieratissima Noemi Bocchi.





La guerra dei Rolex, perché Ilary ha portato via gli orologi di Totti

Nella chiacchierata intima con Aldo Cazzullo, Francesco Totti si è detto sconcertato per il ‘furto’ dei Rolex dalla cassetta di sicurezza: “Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole. Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati, ma se sono orologi da uomo. Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto”.

Alla guerra dei Rolex, Francesco Totti ha risposto ripagando l’ex moglie con la stessa moneta. “E che dovevo fare? – ha spiegato l’ex capitano della Roma ad Aldo Cazzullo – Le ho nascosto le borse, sperando in uno scambio… Ma non c’è stato verso”. Ilary infatti, stando a quanto rivela Totti, sosterebbe che lui glieli avrebbe regalati, anche se sono da uomo. Ma perché Ilary Blasi ha portato via i Rolex?

Ilary in banca con i Rolex di Totti pic.twitter.com/ampDDa41Uh — Riccard🪐 (@phoenixboy__) September 11, 2022

totti che ruba la borsetta a ilary per riprenderi il rolex #tottiblasipic.twitter.com/zNYPkZOGcy — s (@serenasnonsense) September 11, 2022

Un vero tesoretto sarebbe il ‘bottino’ portato via dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi che, secondo stime non ufficiali, scrive Il Giornale, supererebbe i 200 mila euro. A spiegare il motivo della guerra dei Rolex ci ha pensato il settimanale Chi, lo stesso che le scorse ore ha pubblicato le prime foto di Francesco Totti, la figlia Isabel e Noemi Bocchi. Secondo il settimanale la spiegazione è molto semplice: i Rolex sono gli orologi che Ilary Blasi gli aveva regalato durante il matrimonio e che, per dispetto, voleva riprendersi.

