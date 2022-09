“Ognuno è responsabile delle sue azioni”. Ilary Blasi, risposta immediata a Francesco Totti: inizia la guerra

Ilary Blasi risponde a Francesco Totti. Non accenna a placarsi lo scontro tra i due ex protagonisti di una clamorosa rottura dopo 17 anni di matrimonio e tre figli. Inizialmente la foto di Noemi Bocchi allo stadio e le voci sul tradimento di lui avevano fatto credere che fosse tutto iniziato da lì. In realtà in seguito sono uscite fuori altre storie che riguardano invece la conduttrice. Ma vediamo cosa è accaduto nelle ultime ore.

Francesco Totti ha rotto il silenzio sui famosi messaggi che avrebbe trovato nel cellulare di Ilary Blasi. Nel corso dell’intervista esclusiva rilasciata su Il Corriere ha dichiarato: “È stato uno choc”. L’ex capitano giallorosso ha poi reso noto il contenuto dei messaggi: “Qualcosa tipo: vediamoci in hotel; no, è più prudente di me. Mi sono tenuto tutto dentro. Non l’ho detto a nessuno, neppure a Vito Scala, l’amico che è al mio fianco da quando avevo 11 anni”.





Ilary Blasi e la strategia condivisa con l’avvocato

A queste dichiarazioni Ilary Blasi ha reagito inviando un messaggio a Repubblica: “Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”. Insomma la conduttrice preferisce proseguire sulla linea del silenzio, strategia condivisa con il suo avvocato Alessandro Simeone. Dunque non ci saranno, almeno per il momento, risposte a mezzo stampa di Ilary. I due ex marito e moglie si affronteranno in tribunale.

Ilary Blasi ha preferito non alzare i toni dello scontro che ormai infiamma il gossip nazionale da settimane. Dopo aver letto le dichiarazioni di Francesco Totti agli amici più stretti ha confidato: “La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni”. Oltre alle sue presunte storie con altri, Totti l’ha accusata pure di aver svuotato le cassette di sicurezza con la collezione dei Rolex.

Il legale di Ilary Blasi, l’avvocato Alessandro Simeone, ha fatto sapere: “Se si sceglie una linea la si porta fino in fondo”. In ogni caso non è detto che la conduttrice non faccia sentire la sua voce qualora la situazione dovesse peggiorare. Da tempo si parla di un’intervista da rilasciare all’amica Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. L’avvertimento sulla possibile controreplica agli attacchi di Totti è pesante: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”.

