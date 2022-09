Francesco Totti, il terzo incomodo tra lui e Ilary Blasi. Un capolinea raggiunto dopo anni di amore e poi pare che a rompere ogni equilibrio siano stati diversi fattori, tra cui la scoperta dei messaggi segreti che inchioderebbero la showgirl. Le dichiarazioni di Francesco Totti colpiscono nel segno.

L’uomo misterioso di Ilary Blasi, fuori la verità di Francesco Totti. Una verità taciuta per diverso tempo, ma che alla fine viene alla luce. Francesco Totti non ha avuto più il coraggio di tenerla nascosta. I messaggi tra Ilary e il terzo incomodo parlano chiaro.





L’uomo misterioso di Ilary Blasi. Francesco Totti rompe il silenzio sul ‘terzo incomodo’

“Vediamoci in hotel…”, questa espressione Francesco Totti pare abbia letta davvero sul cellulare dell’ex moglie. Uno choc, spiegato per filo e per segno nel corso dell’intervista per Il Corriere. “Non è vero che sono stato io il primo a tradire. Ho letto in queste settimane troppe bufale, alcune di queste hanno fattco soffrire i miei figli: ora basta”. (Francesco Totti, tradimenti e dolori. La verità sui messaggi di Ilary Blasi).

“Ho vissuto un periodo difficile, prima perché ho smesso di giocare. Poi è arrivata la morte di mio padre per Covid. E proprio quando avevo più bisogno di mia moglie lei non c’è stata. Ma anche io ho delle colpe, avrei dovuto dedicarle più attenzioni”, ha ammesso Francesco Totti.

Ma sul terzo incomodo, nessun dubbio: “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto”.

