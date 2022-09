Francesco Totti, la verità su Ilary Blasi. Una rottura clamorosa quella avvenuta tra la conduttrice e l’ex capitano giallorosso dopo anni e anni di vita condivisa. Ma la vicenda più discussa di sempre tra le pagine del gossip comincia ad apparire sempre più chiara. In un’intervista esclusiva, Francesco Totti spiega a tutti come sono andate realmente le cose.

Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi? Ebbene, anche se tutto porterebbe a questa conclusione, l’ex capitano giallorosso ha deciso di rompere il silenzio sulle turbolente vicende sentimentali che avrebbero portato alla rottura definitiva. Intervista più che esclusiva sulle colonne de Il Corriere della Sera.





Francesco Totti ha tradito Ilary Blasi? La verità solo oggi in un’intervista esclusiva per Il Corriere

“Non sono stato io a tradire per primo”, afferma solo oggi Francesco Totti che ha poi spiegato di quando proprio lo scorso autunno pare abbia trovato alcuni messaggi sul telefono della moglie a sostegno di una relazione con un altro uomo: “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci”, spiega. (Francesco Totti e Ilary Blasi, i dettagli sulla separazione).

Un racconto denso di dettagli quello di Francesco Totti su Ilary Blasi e la presunta relazione clandestina con un altro uomo: Guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno. Mi pareva impossibile. Invece ho trovato i messaggi”. E aggiunge: “Non avevo mai spiato in vent’anni, il suo telefono né lei l’aveva mai fatto con me. Pero’ quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito”.

” Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro”. Nessun nome rivelato ma Francesco Totti aggiunge: “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere”.

“Il mio nuovo fidanzato”. Paola Caruso, i riflettori sono tutti per lei. Chi è la sua nuova fiamma