“C’è l’accordo”. Ilary Blasi e Francesco Totti, i dettagli della separazione. E la condizione

L’accordo tra Totti e Ilary per la separazione consensuale sarebbe già nero su bianco. A riportare i dettagli della fine del gossip dell’estate 2022 è Repubblica con un articolo ricco di dettagli. Come è noto la bomba scoppia i primi di luglio con l’indiscrezione pubblicata da Dagosipia e poi confermato due comunicati stampa diffusi dall’agenzia Ansa: uno firmato dall’ex capitano della Roma e un altro dalla conduttrice dell’Isola dei Famosi.

Da lì il gossip nostrano si è scatenato e oltre ai due diretti interessati anche la presunta nuova fiamma di Francesco Totti (la 34enne romana Noemi Bocchi) è finita al centro dell’attenzione mediatica. Il suo nome era stato già accostato all’ex capitano della Roma, ma in quella occasione Totti e Ilary Blasi si erano affrettati a smentire la notizia bollando il tutto come una fake news. Ma evidentemente le voci circolare negli ambienti della cronaca rosa non erano falsi e infatti, anche se non ci sono foto che li ritraggono insieme, questa estate i due sono stati molto vicini.





L’accordo tra Totti e Ilary per la separazione consensuale

A due mesi dall’annuncio, l’accordo tra Totti e Ilary per la separazione consensuale sarebbe pronto. Come riporta La Repubblica i punti chiave sono stati stilati dagli avvocati di entrambe le parti e prevedono una separazione consensuale. “Ai figli Cristian, Chanel e Isabel dovrebbe rimanere la maxi-villa all’Eur che vanta 25 camere da letto, diverse aree relax e salotti, poi una palestra, campi da padel, piscina. Lì i tre continueranno a vivere, con l’ex numero dieci della Roma e la conduttrice tv che si alterneranno”.

Nell’accordo tra Totti e Ilary, Francesco chiederebbe un divorzio pacifico, ma a una sola condizione, quella di non andare in televisione a rilasciare interviste. Se Ilary dovesse accettare l’invito dell’amica Silvia Toffanin le cose potrebbero cambiare. Dall’altra parte, invece, la richiesta all’ex marito di uscire allo scoperto con Noemi Bocchi solo dopo la firma delle carte. Nella casa dell’Eur si avvicenderanno i due e al momento della permanenza di Totti Ilary Blasi si dovrebbe trasferire in una nuova casa, anche questa nello stesso quartiere, per stare vicino ai figli.

L’accordo tra Totti e Ilary dovrebbe prevedere anche la possibilità alla conduttrice di acquistare una casa a Milano, all’interno del Bosco verticale, per stare più vicina alla sede di Mediaset. Nulla di fatto per la villa di Sabaudia, sulla quale, almeno al momento, non ci sono notizie. Stessa sorte per le azioni, gli altri immobili e gli investimenti in società di vario genere.

